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Emlak Rehberi
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Hem bankasız hem de kefilsiz! Emlak Konut yeni ev kampanyasının detaylarını açıkladı

2024-05-29 16:16:03
Hem bankasız hem de kefilsiz! Emlak Konut yeni ev kampanyasının detaylarını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut GYO, yeni bir kampanyaya daha imza atıyor. “Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek” kampanyasıyla, ev sahibi olmak ve geleceğine yatırım yapmak isteyenler için yeni fırsatlar sunuyor. Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara ev sahibi olmaları için dört ayrı ödeme koşulunu içeren kampanyanın detaylarını açıkladı.

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Foto - Hem bankasız hem de kefilsiz! Emlak Konut yeni ev kampanyasının detaylarını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürüttüğü çalışmalarla sektöre liderlik eden Emlak Konut GYO, 71 yıllık tarihi boyunca ülkenin planlı kentleşmesine öncülük yapıyor, herkesin mutluluğu için yaşam alanları inşa ediyor. Emlak Konut GYO, Türkiye'nin Yeni Yüzyılında gayrimenkul sektörüne öncülük etme vizyonu doğrultusunda, “Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek” sloganıyla yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya, ister, peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ister yarısı peşin 2 yıl ödemesiz veya 1,29 vade oranıyla 72 aya varan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunuyor.

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Foto - Hem bankasız hem de kefilsiz! Emlak Konut yeni ev kampanyasının detaylarını açıkladı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlediği kampanyasında; İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya, Balıkesir ve Denizli’nin yer aldığı 16 projesi bulunuyor. Emlak Konut Projeleri, ev sahibi olmak isteyen, bütçesini düşünen ve piyasa koşullarını yakından takip eden tüm alıcılar için ödeme kolaylıkları sunuyor.

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Foto - Hem bankasız hem de kefilsiz! Emlak Konut yeni ev kampanyasının detaylarını açıkladı

Toplantıda konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, "Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak, 71 yıllık tarihimiz boyunca ülkemizin planlı kentleşmesine öncülük ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarla, milletimizin hak ettiği mutluluğu sunacak yaşam alanları inşa etmeye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Emlak Konut olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan “Türkiye Yüzyılı” vizyonumuzla, gayrimenkul sektörüne öncülük etmeye kararlıyız. Bu nedenle ülkemizin geleceğine olan güvenimiz tamdır ve bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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Foto - Hem bankasız hem de kefilsiz! Emlak Konut yeni ev kampanyasının detaylarını açıkladı

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam ediyoruz" Sözlerine devam eden Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, "Öncelikle son 1 yıl içerisindeki faaliyetlerimiz doğrultusunda, 2023 yılını 53 milyar 179 milyon TL rekor ön satış geliri ile başarıyla bitirdik. Yıl sonu itibarıyla 4 bin 700 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim ettik. Güçlü, alanında uzman ekibimizle, 8,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 137 adet şantiyemizde, inşasına devam ettiğimiz 103 bin adet bağımsız bölüm ve 200 binden fazla doğrudan ve dolaylı çalışanımızla, şirketimizi çok daha güçlü yarınlara taşıyoruz. Geçmişte olduğu gibi, bugün de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bu meyanda, Emlak Konut ödeme sistemiyle sunduğumuz “Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek” kampanyamızı başlatmanın heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.

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Foto - Hem bankasız hem de kefilsiz! Emlak Konut yeni ev kampanyasının detaylarını açıkladı

Kampanyada 4 ayrı ödeme seçenekleri sunuluyor Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin destekleriyle düzenlenen kampanyanın İstanbul başta olmak üzere İzmir, Balıkesir ve Denizli’nin yer aldığı 16 projeyi kapsadığını belirten Erdem, "Emlak Konut ödeme sistemiyle, bankasız-kefilsiz olarak vatandaşlarımıza ev sahibi olmaları için dört ayrı ödeme koşulunu içeren kampanyamızdan sizlere bahsetmek istiyorum. Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlıyoruz. İkinci koşulda; Yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor. Üçüncü koşulumuzda ise; Yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyoruz. Dördüncü ve son koşulumuzda da; Yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacaktır. Kampanyamızla ilgilenen, ev sahibi olmak ve geleceğine güvenli yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilir veya satış ofislerimizi ziyaret edebilirler. Yeni alım fırsatları sunan bu kampanyamızın vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılanacağına ve sektöre yeni bir dinamizm sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

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Yorumlar

BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKANLAR İŞİ EHLİNE, LİYAKAT SAHİBİ TECRÜBELİ EN ÖNEMLİSİ DE DAVA ŞUURUNDAKİLERE TESLİM ETMEZSE İKTİDARIDA KAYBEDER, BELEDİYELERİ KAYBETTİĞİ GİBİ

BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKANLAR İŞİ EHLİNE, LİYAKAT SAHİBİ TECRÜBELİ EN ÖNEMLİSİ DE DAVA ŞUURUNDAKİLERE TESLİM ETMEZSE İKTİDARIDA KAYBEDER, BELEDİYELERİ KAYBETTİĞİ GİBİ İddia ediyorum %90-95'i AK Parti döneminde işe alınan Emlak Konut Konut A.Ş'de sandık kurulsun AK Parti'ye en fazla %30 bilemedin %35 oy çıkar. Bu elemanların çoğu liyakatsiz tecrübesiz dava şuurundan da yoksundurlar. Pendik teşkilatından da tanıştığım Erol Kaya'nın kulakları çınlasın İTÜ mezunu bir imam hatipli olarak benim mühendis olarak giremediğim Emlak Konut'ta meslektaşım harita mühendisi genel müdürü olarak atanıyor. ARAŞTIRILSIN EN BÜYÜK ZULMÜ GÖREVDEN ALDIĞI İNSANLARIN ÇOĞU BAŞKAN ERDOĞAN'A GÖNÜL VEREN DAVA ŞUURUNDAKİ İNSANLAR. MUŞLUADAM
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