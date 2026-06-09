MİLYAR DOLARLIK LÜKS PROJE DOĞAL YAŞAMI TEHDİT EDİYORDU Jared Kushner'ın yatırım şirketi Affinity Partners tarafından fonlanan ve yaklaşık 1,4 milyar euro değerinde olan dev turizm projesi, Adriyatik Denizi'ndeki Sazan Adası ile Vjosa-Narta koruma bölgesini kapsıyordu. Akdeniz fokları, deniz kaplumbağaları ve 200'den fazla kuş türünün üreme alanı olan bu hassas ekosisteme iş makinelerinin girmesi, çevre örgütlerini ve yerel halkı ayağa kaldırmıştı. Ivanka Trump'ın bir arkadaşının teknesiyle gezerken tesadüfen keşfettiğini söylediği bu doğa harikası bölge, lüks oteller, villalar ve marinalarla beton yığınına dönüştürülmek isteniyordu.