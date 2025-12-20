  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Halk arasında 'Meyvelerin Kralı' olarak biliniyor: Durian yetiştiriciliğinde çok önemli çalışma! Kokusu çok kötü

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Halk arasında 'Meyvelerin Kralı' olarak biliniyor: Durian yetiştiriciliğinde çok önemli çalışma! Kokusu çok kötü

Güney Asya bölgesine özgü ve diğer adıyla 'meyvelerin kralı' olarak bilinen durian meyvesi Lezzetinden çok kokusu ile tanınır. Güneydoğu Asya ülkesi olan Vietnam ve Malezya gibi ülkelerde yetişen bir meyvedir ve çok önemlidir. Duyan herkes satın alacak

#1
Foto - Halk arasında 'Meyvelerin Kralı' olarak biliniyor: Durian yetiştiriciliğinde çok önemli çalışma! Kokusu çok kötü

Güney Asya bölgesine özgü ve diğer adıyla 'meyvelerin kralı' olarak bilinen durian meyvesi keskin ve kökü kokusuyla öne çıkan ancak besin değeri yüksek, aynı zamanda tatlı bir meyvedir. Güneydoğu Asya ülkelerinin bitkisi olan Durian Lezzetinden çok kokusu ile tanınır. Halk arasında 'Meyvelerin Kralı' Durian meyvesi hakkında ilgili dikkat çeken ayrıntılar...

#2
Foto - Halk arasında 'Meyvelerin Kralı' olarak biliniyor: Durian yetiştiriciliğinde çok önemli çalışma! Kokusu çok kötü

Durian yetiştiriciliğinde çok önemli çalışma! Dak Lak ili Bilim ve Teknoloji Bilgi ve Uygulama Merkezi (Bilim ve Teknoloji Dairesi), Ea Bá beldesinde, beldeye bağlı 60 çiftçi üyesinin katılımıyla "Sürdürülebilir durian yetiştiriciliğinde teknik gelişmelerin uygulanması" konulu bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda uzmanlar, toprak koruma ve iyileştirme, durian ağaçları için uygun beslenme; sel baskınlarına karşı çözümler; sel sonrası durian ağaçlarının toparlanması için toprak ve kök sistemi tedavisi ve bakımı; ve ihracata yönelik tarımsal değer zincirinde çok önemli bir unsur olan dikim alanı kodlarının oluşturulmasına ilişkin giriş ve rehberlik konularında sunumlar yaptılar. Dr. Lam Van Ha (İleri Teknoloji Enstitüsü) çalıştayda konuları sundu. Çalıştay çerçevesinde, yerel çiftçiler, durian üretiminde karşılaşılan yaygın zorluklar hakkında uzmanlarla bilgi alışverişinde bulundular. Bu, ailelerinin durian bahçelerinin bakımı ve yoğun yetiştirilmesi için yeni teknik çözümleri anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı oldu; bu da üretim verimliliğinin artmasına ve durian kalitesinin iyileşmesine katkıda bulundu. İl Bilim ve Teknoloji Bilgi ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Bay Nguyen Trong Luc'a göre, uluslararası standartlara uygun olarak tarımsal üretime teknik ve bilimsel gelişmelerin uygulanması, Dak Lak durianının zorlu pazarları fethetmesinin anahtarıdır.

#3
Foto - Halk arasında 'Meyvelerin Kralı' olarak biliniyor: Durian yetiştiriciliğinde çok önemli çalışma! Kokusu çok kötü

Bu çalıştay, sadece tarım becerilerini geliştirme fırsatı sunmakla kalmadı, aynı zamanda çiftçilerin yeni trendleri kavramaları ve kademeli olarak sürdürülebilir bir hammadde alanı oluşturmaları için de bir şans oldu. Aynı zamanda, çalıştayda bilgi ve tavsiyeler verildi, bazı teknolojik gelişmeler tanıtıldı ve yerel bölgede durian yetiştiriciliğinde bilim ve teknolojiyi uygulamada çiftçileri ve kooperatifleri desteklemek için uzmanlarla bağlantı kuruldu. Daha önce, Dak Lak ilinin Ea Ly beldesindeki Bilim ve Teknoloji Bilgi ve Uygulama Merkezi de yerel çiftçiler için "Sürdürülebilir durian yetiştiriciliğinde teknik gelişmelerin uygulanması" konulu bir çalıştay düzenlemi.

#4
Foto - Halk arasında 'Meyvelerin Kralı' olarak biliniyor: Durian yetiştiriciliğinde çok önemli çalışma! Kokusu çok kötü

Meyvelerin kralı' Durian Meyvesi hakkında bilgiler nelerdir? Gelin bu eşsiz meyvei tanıyalım. Durian (Durio zibethinus), Malezya, Tayland ve Endonezya kökenli bir bitkidir.Çürümüş sarımsağa benzeyen kokusu hiçbir şekilde çıkmayan, kerameti kendinden menkul bir tuhaf meyve. iyisinin oldukça pahalı olduğu söylenir. Durian meyvesi, güçlü lif içeriğiyle sindirim sağlığını destekler, C vitamini yapısıyla bağışıklığı güçlendirir, kalp sağlığını korur. Manganez açısından zengin olan durian meyvesi güçlü bir antioksidan olmasının yanı sıra vücudun ihtiyaç duyduğu 1 aylık demir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini bir günde desteklemeye yardımcı olan bu meyve; faydaları, görüntüsü ve tadıyla herkesin ilgisini çekiyor. Durian meyvesi, hem tatlı, hem de tuzlu yemeklerde kullanılır. Durian meyvesinin yenilebilir etli kısmı oldukça tatlıdır ve C vitamini, potasyum, karbonhidrat ve protein bakımından oldukça zengindir. Malezya'da son derece popüler olan bir meyve olan durian meyvesinin yetiştiği 30-40 metrelik ağacın ismi. Durian meyvesi Tayland, Güneydoğu Asya, Vietnam ve Malezya gibi ülkelerde yetişen bir meyvedir. Lezzetinden çok kokusu ile tanınır. Güneydoğu Asya’ya özgü olan durian meyvesi kendine özgü ve tadıyla biliniyor. Türkiye’de yeni yeni trend olan meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Tedarikinde son zamanlarda pazarlarda ve manavlarda sıkça aratılan durian meyvesi Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkede popülerliğini koruyor. Güneydoğu Asya bitkisi Durian, Meyvelerin Kralı olarak adlandırılsa da, Marmite gibi, muhallebi benzeri posasının tadını sevenler ile çürümüş kokusundan rahatsız olanlar arasında görüş ayrılıklarına yol açıyor. Meyvesi iri ve dikenli, açılması zor kalın, sert bir kabuğa sahip durianın kabuğunun içinde kremsi, sarımsı içle dolu birkaç bölümü bulunuyor. İçli bölüm, hafif lifli bir dokuya sahip tatlı ve yumuşaktır. Genellikle tatlı, tuzlu ve hafif acı karışımı olarak tanımlanan meyve benzersiz bir tada sahiptir. Bazı bölgelerde "meyvelerin kralı" olarak bilinen durian, iri boyutu, güçlü kokusu ve dikenlerle kaplı kabuğuyla dikkat çeker. Ayrıca durian meyvesi magnezyum ve potasyum gibi kalp sağlığı açısında faydalı besin maddeleri sağlar ve bu da kan basıncı kontrolünü kolaylaştırır. Durian meyvesinin faydaları neler? Doğal bir uyku hapı olarak kabul edilen durian meyvesi, triptofan adı verilen bir amino asit içerir. Bu asit melatonin ve serotonin salgılanmasını destekler. Araştırmalar faydasını net biçimde ortaya koydu. Araştırmacılar şu bilgileri paylaştı. Meyve ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Manganez açısından zengin olan durian meyvesi güçlü bir antioksidan olmasının yanı sıra vücudun ihtiyaç duyduğu 1 aylık demir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini bir günde desteklemeye yardımcı oluyor. Durian meyvesi, kemik ve kas yapısını güçlendirir ve hastalıkların oluşmasına neden olan durumları azaltır. Healthline yazarlarına göre, Bazı araştırmalar, sinirleri yatıştırdığı için epilepsi hastalarına da iyi geldiğini göstermektedir. Bir porsiyon durian meyvesi, vücudun ihtiyacı olan folik asidin ’sini karşılayabilir. Folik asit, motor hareketlerini geliştirme konusunda etkili olduğu için, durian meyvesi tüketimi bu açıdan da faydalı bir besin olarak biliniyor.

#5
Foto - Halk arasında 'Meyvelerin Kralı' olarak biliniyor: Durian yetiştiriciliğinde çok önemli çalışma! Kokusu çok kötü

B vitamini kompleks grupları ( B5 vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini) bakımından zengin içeriğe sahiptir. Kan basıncı kontrolüne yardımcı hücreler için elektrolit özelliğindedir. İçerdiği Bakır, kan hücre üretimi için vücuda gereklidir. İçeriği potasyum bakımından çok zengindir. Eski çağlarda kabuğu kaynatılıp yaraları temizlemek için kullanılırdı. Hücre yenilemesini sağladığından cildin parlaklığını artıran bu meyve şimdilerde ise kozmetik ürünlerin içine ekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti’ye geçme kararı aldılar! CHP’de 'tek adamlık’ ve 'yolsuzluk' istifaları! Sayı 100'ü aştı
Gündem

AK Parti’ye geçme kararı aldılar! CHP’de 'tek adamlık’ ve 'yolsuzluk' istifaları! Sayı 100'ü aştı

İstanbul Arnavutköy İlçe Belediyesinin CHP'li meclis üyeleri Mutlu Nak ve Ercan Duman, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. İstifa ger..
"Türkiye'den hiç reşit olmayan kız getirdiniz mi?" Epstein dosyalarında dikkat çeken detaylar
Gündem

"Türkiye'den hiç reşit olmayan kız getirdiniz mi?" Epstein dosyalarında dikkat çeken detaylar

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Epstein dosyalarında, milyarder sapığın sır küpü olarak bilinen ve yaklaşık otuz yıl boyunca özel..
Cem Küçük'ten bomba açıklama! Saadettin Saran hiçbir şey daha büyüğü geliyor
Gündem

Cem Küçük'ten bomba açıklama! Saadettin Saran hiçbir şey daha büyüğü geliyor

Türkiye, Mehmet Akif Ersoy ile başlayan ve tanık ifadeleriyle genişlediği belirtilen uyuşturucu soruşturmasını yakından izliyor. Soruşturma ..
Şehit kanıyla sulanan bu vatanın çocukları böyle olamaz! Çürümüş zihinlerden İslam’a edepsiz saldırı
Gündem

Şehit kanıyla sulanan bu vatanın çocukları böyle olamaz! Çürümüş zihinlerden İslam’a edepsiz saldırı

TikTok’ta paylaşılan ve namaz ile secdeyi hedef alan skandal görüntüler infiale yol açtı. Müslümanların en kutsal ibadetleriyle alay eden ge..
Neler oluyor? Kocaeli'de İHA düştü
Gündem

Neler oluyor? Kocaeli'de İHA düştü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir kırsal alana düşen İHA ekipleri harekete geçirdi.

CHP zihniyeti yine şaşırtmadı! Meclis kürsüsünden sıkılmadan yalan söylediler: ‘Öldü’ dedikleri fil sapasağlam çıktı!
Gündem

CHP zihniyeti yine şaşırtmadı! Meclis kürsüsünden sıkılmadan yalan söylediler: ‘Öldü’ dedikleri fil sapasağlam çıktı!

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunan bir filin öldüğüne dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında CHP'li Ali Mahir Başarır'ı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23