Hacı Bayram Veli’nin çilehanesi görüntüledi

Çilehanenin içerisine girmeyi ve ibadet etmek istediğini söyleyen 23 yaşındaki genç bir vatandaş, yaptığı konuşmada, “Bugün namaz kılmak için Hacı Bayram-ı Veli’ye geldim. Namaz kıldım ve burada daha önce çilehanenin olduğunu biliyordum. Çilehaneyi ziyaret etmeye geldim ama kapalıydı. Hacı Bayram Veli Hazretleri burada 40 gün ibadet etmiş. Bu Ramazan için geldim fakat kapalıymış. Üzgünüm bu yüzden. İçerisinin açılmasını istiyorum ve merak ediyorum. Dedem ve ninemde burayı çok merak ediyor. İnşallah onlar ile gelmekte nasip olur” ifadelerini kullandı.