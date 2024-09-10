2024-09-10 07:06:46 Gülben Ergen Narin'in annesi ve amcası arasında yaşandığı iddia edilen ilişkiyi duyunca geçmişteki o cinayeti hatırlattı!
Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran arama çalışmalarının 19. gününde acı haber geldi. Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bir çuval içinde, üzeri ağaç dalları ve taşlarla örtülü halde bulundu. Narin'i yakınlarının öldürdüğü öne sürülürken olaya ilişkin soruşturmada anne Güran dahil 24 kişi gözaltına alındı. Narin'in annesi ve amcası arasında ilişki olduğu iddia edilirken şarkıcı Gülben Ergen Müslüme cinayetini hatırlattı.