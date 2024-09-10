Gülben Ergen Narin'in annesi ve amcası arasında yaşandığı iddia edilen ilişkiyi duyunca geçmişteki o cinayeti hatırlattı!

MÜSLÜME CİNAYETİNİ HATIRLATTI Narin'in annesi ve amcası arasında yaşandığı iddia edilen ilişkiyi iddiasını duyan Ergen 2021 yılında gerçekleşen Müslüme cinayetini hatırlattı. Ergen ilk paylaşımında, "Müslüme'yi hatırlayın! Dedesinin nitelikli cinsel istismarıyla öldürüldü. Sonradan dedesinin aynı zamanda babası olduğunu öğrendik." dedi. Müslüme cinayetine dair bir paylaşım daha yapan ünlü şarkıcı, "Eğer bu kızı, amca, anne ilişkisine tanıklık ettiği için öldürdülerse biz bu senaryoyu Müslüme kızımızda yaşadık ve yazıklar olsun ki bir arpa boyu yol alamamışız!" ifadelerine yer verdi.