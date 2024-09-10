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Gülben Ergen Narin'in annesi ve amcası arasında yaşandığı iddia edilen ilişkiyi duyunca geçmişteki o cinayeti hatırlattı!

2024-09-10 07:06:46
Gülben Ergen Narin'in annesi ve amcası arasında yaşandığı iddia edilen ilişkiyi duyunca geçmişteki o cinayeti hatırlattı!

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran arama çalışmalarının 19. gününde acı haber geldi. Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bir çuval içinde, üzeri ağaç dalları ve taşlarla örtülü halde bulundu. Narin'i yakınlarının öldürdüğü öne sürülürken olaya ilişkin soruşturmada anne Güran dahil 24 kişi gözaltına alındı. Narin'in annesi ve amcası arasında ilişki olduğu iddia edilirken şarkıcı Gülben Ergen Müslüme cinayetini hatırlattı.

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#1
Foto - Gülben Ergen Narin'in annesi ve amcası arasında yaşandığı iddia edilen ilişkiyi duyunca geçmişteki o cinayeti hatırlattı!

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'a ne olduğu merak edilirken küçük kızın hayatını kaybettiği haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narin'in cansız bedeninin bulunduğunu arama çalışmalarının 19. gününde duyurdu. Narin'in katledilmesi soruşturmasına ilişkin 24 kişi gözaltına alındı.

#2
Foto - Gülben Ergen Narin'in annesi ve amcası arasında yaşandığı iddia edilen ilişkiyi duyunca geçmişteki o cinayeti hatırlattı!

8 yaşındaki minin Narin'in annesi ve amcası arasında ilişki olduğu iddiası gündemde bomba gibi düşerken Gülben Ergen eski bir cinayeti hatırlattı.

#3
Foto - Gülben Ergen Narin'in annesi ve amcası arasında yaşandığı iddia edilen ilişkiyi duyunca geçmişteki o cinayeti hatırlattı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmasının ardından cansız bedenine ulaşılan Narin Güran soruşturması tüm Türkiye'de yankı uyandırdı. 24 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada tek tutuklu Narin'in amcası Salim Güran.

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Foto - Gülben Ergen Narin'in annesi ve amcası arasında yaşandığı iddia edilen ilişkiyi duyunca geçmişteki o cinayeti hatırlattı!

İLİŞKİ İDDİASI Sunucu Didem Arslan Yılmaz cinayetin nedenini hakkında bir iddiayı öne sürmüştü. Arslan, "Anne çocuğunun bir yere götürüldüğünü biliyordu, çocuğun sağ salim kendisine verileceğini düşünüyordu. Çocuk gelmedikçe annenin ümidi azaldı. Bu ifadeye göre yüzde 99 diyorum. Anne ile amca arasında haber kaynağıma göre bir ilişki var. Çocuk eve girdiğine anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette görüyor." ifadelerine yer vermişti.

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Foto - Gülben Ergen Narin'in annesi ve amcası arasında yaşandığı iddia edilen ilişkiyi duyunca geçmişteki o cinayeti hatırlattı!

MÜSLÜME CİNAYETİNİ HATIRLATTI Narin'in annesi ve amcası arasında yaşandığı iddia edilen ilişkiyi iddiasını duyan Ergen 2021 yılında gerçekleşen Müslüme cinayetini hatırlattı. Ergen ilk paylaşımında, "Müslüme'yi hatırlayın! Dedesinin nitelikli cinsel istismarıyla öldürüldü. Sonradan dedesinin aynı zamanda babası olduğunu öğrendik." dedi. Müslüme cinayetine dair bir paylaşım daha yapan ünlü şarkıcı, "Eğer bu kızı, amca, anne ilişkisine tanıklık ettiği için öldürdülerse biz bu senaryoyu Müslüme kızımızda yaşadık ve yazıklar olsun ki bir arpa boyu yol alamamışız!" ifadelerine yer verdi.

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