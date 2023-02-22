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Gözü gibi baktığı danasını bakın ne yaptı

2023-02-22 13:01:54
Gözü gibi baktığı danasını bakın ne yaptı

Kayseri’de bir çiftçi, yetiştirdiği danasını depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için bağışladı.

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Foto - Gözü gibi baktığı danasını bakın ne yaptı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgesine yardımlar sürüyor. Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) koordinesinde "Türkiye için iyilik vakti" sloganıyla yardım kampanyası yürütülüyor. Kocasinan ilçesinde ikamet eden Hacı Süleyman Konaktepe de, gözü gibi baktığı danasını asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışladı. Kocasinan İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kocasinan Şube Başkanı Halil Uzun, Hacı Süleyman Konaktepe'yi evinde ziyaret ederek hem yaptığı bu anlamlı bağışı kabul etti hem de kendisine teşekkür etti. Müftü Uzun, “Allah razı olsun bu çok anlamlı bir bağış zor zamanlar geçiriyoruz. Zor durumda olan depremzede kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimize yardım etmek bugün bizim için insani ve İslami bir görevidir. Siz de bunu düşünerek bu bağışı yaptınız. Allah sizlerden razı olsun” dedi.

#2
Foto - Gözü gibi baktığı danasını bakın ne yaptı

"Onlar için çok üzülüyorum ve devamlı ağlıyorum" Bağışı yapan Hacı Süleyman Konaktepe ise, “Ben televizyona artık bakamıyorum, dayanamıyorum, devamlı ağlıyorum ve onlar için çok üzülüyorum. Onlar orada zor günler, soğuk geceler geçirirken ben burada hiç rahat olmuyorum, onun için sizi buraya davet ettim. Hocam sizlere teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz bağışımı kabul ettiniz. Allah sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.

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