  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eski albay Türkiye'nin S-600 silahını açıkladı! Dünyada eşi yok, Ruslar S-500 denerken biz bunu da yaptık

Gözler çingene palamudunda ama...

Bal üretiminin zirvesindeydi! Bu yıl rekolte düştü

Dünya Türkiye'nin kapısını çalacak! Adım adım listeyi yıkmaya başladık bile...

Güney Kore ve Japonya Türkiye'nin kapısını çalacak! Abdullah Çiftçi 'Katılmak istiyorlar' diyerek duyurdu

Beşiktaş'ı bekleyen gizli tehlike bakalım nasıl son bulacak? Aylardır görüşmeler sürüyordu...

Dünyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe'nin yıldızları! Herkes şoka girdi! İsmail Kartal ne yapacak?

Sular çekildi ortaya bakın ne çıktı!

Süper meyvede ilk hasat başladı

Şenol Güneş’ten tokat gibi sözler: Elleri mahkum Türkiye'nin kapısını çalacaklar…
Yaşam
3
Gözler çingene palamudunda ama...

2023-08-24 16:59:20
Gözler çingene palamudunda ama...

Balık av sezonu öncesinde bereketin habercisi çingene palamudu avının gerçekleşmemesi balıkçı esnafını endişelendiriyor.

#1
Foto - Gözler çingene palamudunda ama...

Denizlerde balık avı yasağı 1 Eylül'de sona eriyor. Yasağın sona ermesine 1 hafta kalmasına rağmen kıyı balıkçılarının her yeni av sezonu öncesinde avladığı çingene palamudu şu ana kadar balık haline gelmeyince balıkçı esnafını yeni av sezonu ile ilgili endişe kapladı. Trabzon Balık Hali esnaflarından Ahmet Çoğalmış, geçen sezon bol olan palamudun şu ana kadar görüntü vermemesinin yeni sezon öncesi kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Çoğalmış “Palamut genellikle 1 yıl az, 1 yıl çok olur söylenir doğrudur. Geçen yıl palamut çoktu çok avlandı. Bu zamanlar tezgâhlarımız palamutla şenlenmişti ancak şu an pek görünmedi. Bu sezon tahminimiz hamsi sezonu olacak. Son yıllarda en durgun dönem bu dönem oldu. Çünkü bu dönemlerde en azından çingene palamudu olurdu ancak şu ana kadar hiç görüntü vermedi. Söylentilere göre bu sezon bol hamsi sezonu yaşayacağız” dedi.

#2
Foto - Gözler çingene palamudunda ama...

Sezon açılışında istavrit ve çinekopun bol avlanmasının da palamudu unutturacağını kaydeden Çoğalmış, "Sezon açılışında inşallah istavrit çinekop bol olur da palamudu bize unutturur. Şu an tezgâhlarımızda levrek, çupra, somon parça parça istavrit çıkmaya başladı. Mezgit zaten her zaman çıkıyor. Fiyatlarımız mezgidin boyuna göre 100-300 TL arası istavrit 200 TL, yetiştirme balıkların fiyatları pek değişmiyor 100, 300 TL arasında değişiyor. Palamudun olmamasının nedeni ince balığın bol olması demektir inşallah bu sezon istavritte bol olur” diye konuştu. Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın da palamudun şu ana kadar tezgâhlarda görülmediğini ifade ederek, “Daha önceki yıllarda bu zamanlarda tezgâhlarda palamut olurdu ancak ilk kez bu yıl olmadı. İnşallah sezon açıldığında balık bol olur. 1 Eylül’ü bekleyeceğiz bakalım ne olur. Tezgâhlarda ağırlıklı kültür balıkları yer alıyor bunun yanı sıra istavrit, tirsi, mezgit bulunuyor” şeklinde konuştu.

Prigojin'in sonunu getiren kayıt
Dünya

Prigojin'in sonunu getiren kayıt

Rusya Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı'nı öldürülen askerlerini gösterip hedef alan Wagner'in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, bu olay so..
Faiz kararı sonrası dolar düştü, gram altın adeta çakıldı!
Ekonomi

Faiz kararı sonrası dolar düştü, gram altın adeta çakıldı!

Merkez Bankası'nın faizleri beklenmedik bir oranda artırmasının ardından dolar ve gram altında ser düşüşler yaşandı. Gram altında 40 liradan..
UEFA ülke puanı sıralamasında büyük başarı
Spor

UEFA ülke puanı sıralamasında büyük başarı

UEFA ülke sıralamasında Galatasaray'ın Molde karşısındaki galibiyeti sonrasında puanlar güncellendi. Türkiye'nin puanı yükseldi.
Şule Demirtaş'tan tepki çeken yazı: Ayasofya çorap koktu
Gündem

Şule Demirtaş'tan tepki çeken yazı: Ayasofya çorap koktu

Karar yazarı Şule Demirtaş'ın kaleme aldığı ve Ayasofya'nın çorap koktuğu, kutsallığı olmadığı gibi iddiaları barındıran yazısına tepki yağd..
CHP'li Hatay Belediyesi'nin kaos planı ifşa oldu!
Gündem

CHP'li Hatay Belediyesi'nin kaos planı ifşa oldu!

Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat depremlerinin ardından Hükümet tüm imkanlarıyla depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olurken,..
Sokakta öpüşen ahlaksızlara Müslümanca tepki!
Gündem

Sokakta öpüşen ahlaksızlara Müslümanca tepki!

İmanlı ve duyarlı bir vatandaş, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki duraklarda gayriahlaki hareketlerde bulunan ahlaksızlara tepki gösterdi: "Bir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23