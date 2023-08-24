Gözler çingene palamudunda ama...

Denizlerde balık avı yasağı 1 Eylül'de sona eriyor. Yasağın sona ermesine 1 hafta kalmasına rağmen kıyı balıkçılarının her yeni av sezonu öncesinde avladığı çingene palamudu şu ana kadar balık haline gelmeyince balıkçı esnafını yeni av sezonu ile ilgili endişe kapladı. Trabzon Balık Hali esnaflarından Ahmet Çoğalmış, geçen sezon bol olan palamudun şu ana kadar görüntü vermemesinin yeni sezon öncesi kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Çoğalmış “Palamut genellikle 1 yıl az, 1 yıl çok olur söylenir doğrudur. Geçen yıl palamut çoktu çok avlandı. Bu zamanlar tezgâhlarımız palamutla şenlenmişti ancak şu an pek görünmedi. Bu sezon tahminimiz hamsi sezonu olacak. Son yıllarda en durgun dönem bu dönem oldu. Çünkü bu dönemlerde en azından çingene palamudu olurdu ancak şu ana kadar hiç görüntü vermedi. Söylentilere göre bu sezon bol hamsi sezonu yaşayacağız” dedi.