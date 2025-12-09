Görüntüler Tüpraş Stadı'nı ayağa kaldırmıştı! Ama bu hakemlerle bu kadar işte...

  • İSTANBUL
Emrah Savcı
Kötü oynayan Beşiktaş'a bir de kötü haberler denk gelince ortaya yine kaybedilen puanlar çıkıyor.

Trio ekibi, Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş - Gaziantep FK maçının tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta değerlendirdi. Eski hakemler; Beşiktaş ve Gaziantep FK'nın penaltı beklediği pozisyonlar için ne dedi? İşte ayrıntılar...

Gaziantep FK'nın ilk golü öncesinde ofsayt var mı?

Bülent Yıldırım: VAR'ın uygulama sisteminde ayrı kameraları vardır ve vücudun belli bölgelerini tarayan o sistem "ofsayt" ya da "on side" diye ekrana bir görüntü getirir, sanal animasyon sonra çizilir. O anlamda burada teknolojiye güvenmek zorundayım çünkü gözüm beni yanıltıyor olabilir. "Pozisyon ofsayt" diyorsa sistem, ofsayttır.

Bahattin Duran: Önce sistem "Ofsayt" ya da "Ofsayt değil" diye VAR odasına mesaj gönderiyor. Ekranda gördüğümüz animasyonu VAR odasındakiler o anda görmüyor. Deniz Çoban: Bu animasyon daha sonra geliyor ve ekrana yansıyor. Sosyal medyada dolaşan görselde Beşiktaşlı oyuncunun kramponunun ucundan çizilmemiş gibi bir görüntü var. Bu görsele bakıp karar vermiyor hakem. Bu çizgiye göre de bence bu pozisyon hizada. Hiza da ofsayt olmuyor zaten.

Jota Silva'nın yerde kaldığı ve Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu? Deniz Çoban: Kırmızılı oyuncunun topla hiç ilgisi olmadan dikkatsiz hamle yapıyor. Beşiktaşlı oyuncu ayağını sallamış, topa vurmak istiyor. Fakat kırmızılı oyuncunun ayağı, rakibin dizinin üzerinde. Bu temastan dolayı Beşiktaşlı oyuncunun savurduğu ayak topu ıskalıyor. VAR'ın zemindeki ihlallerde hakeme etkiyi göstermesi kolaydır ama yüksekte olan temaslarda bu etkiyi göstermek kolay değildir. Bu bir yüksekte müdahale, yüksekteki müdahalelerde VAR'ın pozisyondaki etkiyi hakeme gösterme şansı yok. Dolayısıyla ben VAR'ın müdahale etmemesini yerinde buluyorum fakat bunun bir penaltı olduğunu düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Beyazlı oyuncu topa vurmaya hazır mı? Hazır. Defans oyuncusu dikkatli mi davranmış? Hayır. Topa mı gidiyor? Hayır. Kimi engelliyor? Beyaz formalı oyuncuyu engelliyor. O ayağın orada ne işi var? Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar net bir dikkatsiz faul ve tartışmasız bir penaltı bu. VAR müdahalesi için ben yeterli kanıt olduğunu düşünüyorum.

Bahattin Duran: Bu penaltı, bundan şüphem yok. UEFA organizasyonlarında, Şampiyonlar Ligi'nde buna VAR müdahale etmez. UEFA organizasyonlarında müdahale edilemeyecek pozisyonlara bizim ligimizde müdahale edildi mi? Edildi. Onu da dip not olarak söyleyeyim.

