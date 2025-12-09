Görüntüler Tüpraş Stadı'nı ayağa kaldırmıştı! Ama bu hakemlerle bu kadar işte...

Bahattin Duran: Önce sistem "Ofsayt" ya da "Ofsayt değil" diye VAR odasına mesaj gönderiyor. Ekranda gördüğümüz animasyonu VAR odasındakiler o anda görmüyor. Deniz Çoban: Bu animasyon daha sonra geliyor ve ekrana yansıyor. Sosyal medyada dolaşan görselde Beşiktaşlı oyuncunun kramponunun ucundan çizilmemiş gibi bir görüntü var. Bu görsele bakıp karar vermiyor hakem. Bu çizgiye göre de bence bu pozisyon hizada. Hiza da ofsayt olmuyor zaten.