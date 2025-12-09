Görüntüler Tüpraş Stadı'nı ayağa kaldırmıştı! Ama bu hakemlerle bu kadar işte...

Jota Silva'nın yerde kaldığı ve Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu? Deniz Çoban: Kırmızılı oyuncunun topla hiç ilgisi olmadan dikkatsiz hamle yapıyor. Beşiktaşlı oyuncu ayağını sallamış, topa vurmak istiyor. Fakat kırmızılı oyuncunun ayağı, rakibin dizinin üzerinde. Bu temastan dolayı Beşiktaşlı oyuncunun savurduğu ayak topu ıskalıyor. VAR'ın zemindeki ihlallerde hakeme etkiyi göstermesi kolaydır ama yüksekte olan temaslarda bu etkiyi göstermek kolay değildir. Bu bir yüksekte müdahale, yüksekteki müdahalelerde VAR'ın pozisyondaki etkiyi hakeme gösterme şansı yok. Dolayısıyla ben VAR'ın müdahale etmemesini yerinde buluyorum fakat bunun bir penaltı olduğunu düşünüyorum.