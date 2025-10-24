  • İSTANBUL
Görenler uçak düştü sandı!

IHA Giriş Tarihi:
Görenler uçak düştü sandı!

Adıyaman'da 77 yolcu, 5 mürettebat olmak üzere 82 kişinin bulunduğu yolcu uçağı 'kaza kırıma uğrama' tatbikatı nefes kesti.

#1
Foto - Görenler uçak düştü sandı!

Adıyaman Havalimanı'nda her iki yılda bir düzenlenen geniş katılımlı acil durum tatbikatı çerçevesinde 77 yolcu, 5 mürettebat olmak üzere 82 kişinin bulunduğu yolcu uçağı senaryo gereği pist alanı yakınlarına düştü.

#2
Foto - Görenler uçak düştü sandı!

Uçağın kaza kırıma uğradığını gören kule görevlileri telsizden acil müdahale ekiplerine anons geçerek bölgeye sevk gerçekleştirdi.

#3
Foto - Görenler uçak düştü sandı!

Tatbikat için hazırlanan dev uçak maketi, bir anda ateş topuna döndü. Enkaz bölgesine ise çok sayıda itfaiye ekipleri, Acil Sağlık ekipleri, AFAD ekipleri, UMKE ve havalimanı görevlileri sevk edildi.

#4
Foto - Görenler uçak düştü sandı!

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri her iki motoru ve kanatları alev alan uçağa köpüklü su sıktı.

#5
Foto - Görenler uçak düştü sandı!

Söndürülen yangın sonrasında yine itfaiye ekipleri tarafından uçak içerisinde bulunan 77 yolcu 5 mürettebat tek tek bulundukları yerden çıkarıldı.

#6
Foto - Görenler uçak düştü sandı!

Gerçekleştirilen tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi.

