Google bile bulamamıştı! 35 yıldır arayanlar var: İki arkadaş "bulunmaz" denileni buldu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Taş plak koleksiyoneri Yunus Savaş ve Hakan Balcı, Google’da dahi izi bulunamayan sanatçıların plaklarını ortaya çıkararak büyük bir kültürel mirası gün yüzüne çıkardı. 35 yıldır koleksiyonerlerin aradığı nadir plaklardan birini yurt dışındaki bir müzayededen bulan Balcı, koleksiyonunu 1800 parçaya ulaştırdı. İkili, hem kaybolmaya yüz tutmuş taş plak kültürünü yaşatıyor hem de “bulunmaz” denilen eserleri geleceğe taşımak için özel projeler yürütüyor.

#1
Foto - Google bile bulamamıştı! 35 yıldır arayanlar var: İki arkadaş "bulunmaz" denileni buldu

Taş plak koleksiyoneri Yunus Savaş ile Hakan Balcı, unutulmaya yüz tutan taş plak kültürünü yaşatmak için yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleriyle geçmişin seslerini geleceğe taşıyor. Türkiye'nin müzik tarihinde iz bırakmış sanatçıların plaklarını, anılarını ve duygularını kayıt altına alan ikili, hem kültürel mirasa sahip çıkıyor hem de bunu gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Hakan Balcı ve Yunus Savaş, farklı ülkelerden topladıkları nadir taş plakların hikayesini, koleksiyonun oluşturulma sürecini ve gramofon dinletilerini anlattı.

#2
Foto - Google bile bulamamıştı! 35 yıldır arayanlar var: İki arkadaş "bulunmaz" denileni buldu

Yunus Savaş, taş plak koleksiyonculuğuna, 25 yaşında gramofon alma hevesiyle başladığını söyledi. Satıcının uyarısıyla plakların gramofondan daha önemli olduğunu fark edip bu alana yöneldiğini anlatan Savaş, sosyal medyanın olmadığı yıllarda her ay bit pazarlarında geç saatlerden sabaha kadar tezgahları gezdiğini, bazen arabasında alarm kurup uyuyarak tezgahların kurulmasını beklediğini dile getirdi. Savaş, Seyyan Hanım'ın "Hasret" plağını bulma sürecinin kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, "Bir de tüm Türkiye'nin tutmasa bile merakla takip ettiği Fenerbahçe-Galatasaray maçına dair plağım var. 1930 yılında 100 adet plak özel basılmış. 'Papazın Çayırı' dedikleri o yerde Fenerbahçe-Galatasaray maçını mizahen anlatıyor." dedi.

#3
Foto - Google bile bulamamıştı! 35 yıldır arayanlar var: İki arkadaş "bulunmaz" denileni buldu

Koleksiyonu oluştururken en nadir ve özel parçalara odaklandığını vurgulayan Savaş, "Ülkemiz için 200 kültür dalından bir tanesi taş plak. Bu bizim kültürümüz. Ülkemizde 40 bine yakın eser yapılmış ve dünyada birinci sıradayız. Yöre yöre taş plaklar var. 1890'ların sonundan 1965 yılına kadar dar ama karanlık bir süre çünkü sanatçıların resimleri dahi yok. Aradığımız bazı sanatçılar var. İzini bulamıyoruz. Her şeyi bilen Google, şurada 60-70 yıllık sanatçıyı bulup çıkaramıyor. Bu sanatçımız zamanında konserler vermiş, TRT'de, radyoda, TV'de çıkmış sanatçılar..." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Google bile bulamamıştı! 35 yıldır arayanlar var: İki arkadaş "bulunmaz" denileni buldu

Yunus Savaş, Hakan Balcı ile yürüttükleri "Ahde Vefa" projesini tamamlamak üzere olduklarını, ardından buna 45'lik plak okuyan sanatçılarla devam ederek kültürü yaymayı hedeflediklerini belirtti. Birçok sanatçının, ilk okudukları plakları ya da toplamda kaç plak seslendirdiğini hatırlamadığını ifade eden Savaş, sanatçıların ortak anılarından birinin "Yeşilköy'deki stüdyolarda tren ve uçak sesleri yüzünden kayıtların sık sık durdurulması" olduğunu söyledi. Balcı, koleksiyonunda 1800'den fazla plak bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "1500'ü kafa plak diyebilirim. Yani bulunması zor, nadide, özel, değerli plaklar. Bunların içerisinde mesela bir tane aşığın plağı var. Fransa'da bir müzayededen alıp Almanya'ya gönderttim o plağı. Bizzat gittim kendim oradan aldım. Dönerken de uçağı kaçırdım. Önemli olan bilet değil. O plağın kırılmamasıydı. Çünkü o plak o kadar nadir ki Türkiye'de 30-35 yıldır bu plağı arayıp bulamayan koleksiyonerler var. Ben onu bulduktan sonra herkes 'Nasıl buldu bu plağı?' demeye başladı. Bu da benim için keyif aslında."

