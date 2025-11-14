Haber Merkezi Giriş Tarihi: Google bile bulamamıştı! 35 yıldır arayanlar var: İki arkadaş “bulunmaz” denileni buldu
Taş plak koleksiyoneri Yunus Savaş ve Hakan Balcı, Google’da dahi izi bulunamayan sanatçıların plaklarını ortaya çıkararak büyük bir kültürel mirası gün yüzüne çıkardı. 35 yıldır koleksiyonerlerin aradığı nadir plaklardan birini yurt dışındaki bir müzayededen bulan Balcı, koleksiyonunu 1800 parçaya ulaştırdı. İkili, hem kaybolmaya yüz tutmuş taş plak kültürünü yaşatıyor hem de “bulunmaz” denilen eserleri geleceğe taşımak için özel projeler yürütüyor.