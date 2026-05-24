Gökyüzünde Türk ittifakı kuruluyor! Güçlerini birleştirdiler, fırlatma tarihi verildi
Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde, Türkiye'nin "uzay vatan" stratejisine dev katkı sağlayacak tarihi bir uzay ve teknoloji iş birliğine imza atıldı. Üye ülkelerin ortak uzmanlığı ve teknolojik gücüyle bilimsel amaçlar doğrultusunda geliştirilen nano sınıfı ortak uydu "CubeSat-12U"nun, yer testlerinin tamamlanmasının ardından bu yıl içinde uzaya fırlatılması için çalışmalar hızlandırıldı.