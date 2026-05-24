Gökyüzünde Türk ittifakı kuruluyor! Güçlerini birleştirdiler, fırlatma tarihi verildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde, Türkiye'nin "uzay vatan" stratejisine dev katkı sağlayacak tarihi bir uzay ve teknoloji iş birliğine imza atıldı. Üye ülkelerin ortak uzmanlığı ve teknolojik gücüyle bilimsel amaçlar doğrultusunda geliştirilen nano sınıfı ortak uydu "CubeSat-12U"nun, yer testlerinin tamamlanmasının ardından bu yıl içinde uzaya fırlatılması için çalışmalar hızlandırıldı.

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde 15 Mayıs'ta "Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temasıyla düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi'nde, tarımdan ulaştırmaya, yapay zekadan dijital ve uzay teknolojilerine kadar birçok konuda kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı zirvede yapay zeka ve dijital dönüşümün yanı sıra uzay başlığı da Türk devletlerinin öncelikli konuları arasındaydı.

Bu kapsamda, özellikle gençlere ve kadınlara yönelik çalışmalarla, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına odaklanılarak, düzenli eğitim platformları, teknoloji, havacılık ve uzay festivalleri ile değişim programlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Dijital okuryazarlık, yapay zeka eğitimi, beceri geliştirme ve yetenek hareketliliği konularında ortak programlar aracılığıyla insan sermayesinin geliştirilmesinde işbirliğinin yoğunlaştırılması konusunda da görüş birliğine varıldı. Dış uzay faaliyetleri alanında işbirliği de geliştirilecek. Teşkilat, teknolojik ortaklıkları güçlendirme, bilimsel ve insan kaynakları potansiyelini geliştirme ve TDT üye devletleri arasındaki işbirliği ve entegrasyonu derinleştirmeyi amaçlayan ortak girişimleri destekleyecek.

Etkili çok taraflı işbirliğinin somut örneklerinden biri de nano sınıfı CubeSat-12U projesi oldu. Bilimsel amaçlı başlatılan projede uydunun geliştirilmesine ve yer testlerine odaklanıldı. Teşkilatın son zirvesinde projedeki gelişim değerlendirildi. TDT bayrağı altında, üye devletlerin ortak uzmanlığı ve teknolojik gücüyle elde edilen uydunun bu yıl fırlatılması için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Projenin teşkilatın uzay hedeflerine yeni bir boyut getirmesi bekleniyor.

Ayrıca yapay zeka ve dijital teknolojiler alanında Türk devletleri arasında yasal bir çerçevenin oluşturulması da hedefler arasında bulunuyor. Öte yandan TDT'ye üye devletler, uzay alanındaki işbirliğini güçlendirmek için yeni adımları da peyderpey atmayı planlıyor.

Bu kapsamda Dünya Uzay Haftası, Uluslararası Astronotik Kongresi ve diğer küresel platformlar çerçevesinde, uzay bilimlerinde görünürlüğü ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla TDT bayrağı altında Türk Dünyası Uzay Günleri ve ilgili etkinliklerinin düzenlenmesi için hazırlık yapılıyor.

Tüm bu adımlar kardeş ülkelerin hedefleri gibi Türkiye'nin "uzay vatan" olarak şekillenen stratejisini de destekleyen çalışmalar olarak görülüyor.

