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Kültür Sanat
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Giderken yemeğinizi yanınızda götürün: İşte dünyanın en kötü mutfakları!

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Giderken yemeğinizi yanınızda götürün: İşte dünyanın en kötü mutfakları!

İsveç'te yapılan gastronomi araştırması sonucunda dünyanın en kötü 5 mutfağı sıralandı.

#1
Foto - Giderken yemeğinizi yanınızda götürün: İşte dünyanın en kötü mutfakları!

İşte damak tadını zorlayan o mutfaklar…

#2
Foto - Giderken yemeğinizi yanınızda götürün: İşte dünyanın en kötü mutfakları!

İNGİLTERE: HAŞLANMIŞ TATLAR VE SOSSUZ YEMEKLER

#3
Foto - Giderken yemeğinizi yanınızda götürün: İşte dünyanın en kötü mutfakları!

Yemeklerin çoğunlukla sadece haşlanarak pişirilmesi, sos ve baharat kültürünün oldukça zayıf olması en büyük eksi olarak görülüyor.

#4
Foto - Giderken yemeğinizi yanınızda götürün: İşte dünyanın en kötü mutfakları!

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: İŞLENMİŞ GIDALAR VE AŞIRI YAĞLI TARİFLER

#5
Foto - Giderken yemeğinizi yanınızda götürün: İşte dünyanın en kötü mutfakları!

Derin yağda kızartılmış, aşırı şekerli veya işlenmiş soslarla kaplanmış yiyeceklerin ağırlıkta olması, geleneksel bir yemek kimliğinin oluşmasını engelliyor.

#6
Foto - Giderken yemeğinizi yanınızda götürün: İşte dünyanın en kötü mutfakları!

HOLLANDA: SANDVİÇ KÜLTÜRÜNÜN ÖTESİNE GEÇEMEYENLER

#7
Foto - Giderken yemeğinizi yanınızda götürün: İşte dünyanın en kötü mutfakları!

Öğle yemeklerinin neredeyse sadece soğuk sandviçler ve peynirle geçiştirilmesi, sıcak yemek kültürünün gelişmemiş olması gezginleri hayal kırıklığına uğratıyor.

#8
Foto - Giderken yemeğinizi yanınızda götürün: İşte dünyanın en kötü mutfakları!

KANADA: SOS BAĞIMLILIĞI

#9
Foto - Giderken yemeğinizi yanınızda götürün: İşte dünyanın en kötü mutfakları!

İRLANDA: PATATES VE ET YEMEKLERİ

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