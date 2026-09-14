Giderken yemeğinizi yanınızda götürün: İşte dünyanın en kötü mutfakları!
İsveç'te yapılan gastronomi araştırması sonucunda dünyanın en kötü 5 mutfağı sıralandı.
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İsveç'te yapılan gastronomi araştırması sonucunda dünyanın en kötü 5 mutfağı sıralandı.
İşte damak tadını zorlayan o mutfaklar…
İNGİLTERE: HAŞLANMIŞ TATLAR VE SOSSUZ YEMEKLER
Yemeklerin çoğunlukla sadece haşlanarak pişirilmesi, sos ve baharat kültürünün oldukça zayıf olması en büyük eksi olarak görülüyor.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: İŞLENMİŞ GIDALAR VE AŞIRI YAĞLI TARİFLER
Derin yağda kızartılmış, aşırı şekerli veya işlenmiş soslarla kaplanmış yiyeceklerin ağırlıkta olması, geleneksel bir yemek kimliğinin oluşmasını engelliyor.
HOLLANDA: SANDVİÇ KÜLTÜRÜNÜN ÖTESİNE GEÇEMEYENLER
Öğle yemeklerinin neredeyse sadece soğuk sandviçler ve peynirle geçiştirilmesi, sıcak yemek kültürünün gelişmemiş olması gezginleri hayal kırıklığına uğratıyor.
KANADA: SOS BAĞIMLILIĞI
İRLANDA: PATATES VE ET YEMEKLERİ
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