Gezi çapulcularına en güzel cevap övdükleri Avrupa’dan! ‘Kırıyorsan bedelini ödersin’
Türkiye’yi siber ve fiziki kaos planlarıyla milyarlarca dolar zarara uğratıp milli iradeye kasteden Gezi çapulcuları ile vandalların hayranlıkla baktığı sinsi Avrupa, kendi ülkesindeki eylemcilere karşı balyoz indirdi. Kamu malını yakıp yıkmayı ‘demokrasi direnişi’ kurnazlığıyla pazarlayan yerli işbirlikçilerin fonlandığı Batı dünyasında, sokakları savaş alanına çeviren öğrencilere karşı ‘Kırıyorsan bedelini saniyeler içinde kuruşu kuruşuna ödersin’ denilerek adeta rest çekildi.