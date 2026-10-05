Gelin siz de yapın! Evde mor soğan turşusu tarifi: Başarılı olmanın püf noktaları... Lezzet sırrı ortaya çıktı

İlk aşama: Soğanlar hazırlanıyor Mor soğanların kabukları soyulduktan sonra iyice yıkanması gerekiyor. Ardından tercihe göre halka, yarım ay ya da ince dilimler halinde doğranıyor. Daha kıtır bir turşu isteyenlerin soğanları çok ince kesmemesi öneriliyor. Doğranmış soğanlar temiz ve kuru bir cam kavanoza yerleştiriliyor. İstenirse aralara sarımsak, defne yaprağı ve baharatlar eklenebiliyor. Salamura nasıl hazırlanır? Ayrı bir kapta su, sirke, kaya tuzu ve şeker karıştırılıyor. Tuz ile şeker tamamen eriyene kadar karışımın iyice çırpılması gerekiyor. Daha yoğun ekşi tat isteyenler sirke miktarını bir miktar artırabilirken, daha yumuşak lezzet tercih edenler su oranını yükseltebilir. Hazırlanan salamura, kavanozdaki soğanların üzerine tamamen örtecek şekilde dökülüyor. Kavanozun kapağı sıkıca kapatılıyor Salamura eklendikten sonra kavanozun kapağı sıkıca kapatılıyor. Soğanların tamamen sıvının altında kalması, turşunun dengeli şekilde lezzetlenmesi açısından önem taşıyor. Kavanoz birkaç kez hafifçe çevrilerek salamuranın tüm soğanlara ulaşması sağlanabilir. Ne kadar sürede hazır olur? Mor soğan turşusu hızlı hazırlanan turşular arasında yer alıyor. Kavanoz buzdolabına alındıktan sonra birkaç saat içerisinde renk değişimi başlıyor. Daha belirgin turşu tadı için yaklaşık 24 saat bekletilmesi öneriliyor. İki veya üç gün bekletildiğinde ise soğanların rengi daha canlı pembe-mor hale geliyor ve salamuranın aroması sebzeye daha fazla işliyor.