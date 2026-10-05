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Gelin siz de yapın! Evde mor soğan turşusu tarifi: En başarılı olmanın püf noktaları... Lezzet sırrı ortaya çıktı Uzayda yerli dönem: Seri üretim uydu ailesi için imzalar atıldı! Bir gecede hayatı değişti: Koltukta uyuyakaldı sabah felç oldu! Kenan Yıldız'ı rahat bırakmıyorlar! Dünya devlerinden kanca Mevsimin ilk karı düştü: 3 ilde başladı bile... Erzincan dağları sıra sıra beyaza büründü Trabzon fındıkta kazandırdı: 613 milyon dolarlık ihracat! Fatma Betül Sayan Kaya suskunluğunu bozdu! Dikkat çeken mesaj
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Gelin siz de yapın! Evde mor soğan turşusu tarifi: Başarılı olmanın püf noktaları... Lezzet sırrı ortaya çıktı

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Gelin siz de yapın! Evde mor soğan turşusu tarifi: Başarılı olmanın püf noktaları... Lezzet sırrı ortaya çıktı

Son yıllarda sofralarda daha sık yer bulan mor soğan turşusunun sır gibi saklanan en önemli püf noktası, soğanın diri yapısını koruması ve salamuranın doğru oranda hazırlanmasıdır. Geleneksel yöntemlerle hazır hale getirilen bu lezzet, buzdolabında muhafaza edildiğinde uzun süre lezzetini koruyabiliyor. Peki, evde turşu nasıl yapılır, ne kadar tuz ve sirke kullanılır, turşu neden yumuşar ve nasıl saklanır? İşte tüm püf noktaları:

#1
Foto - Gelin siz de yapın! Evde mor soğan turşusu tarifi: Başarılı olmanın püf noktaları... Lezzet sırrı ortaya çıktı

Son yıllarda sofralarda daha sık yer bulan mor soğan turşusu, özellikle et yemekleri, sandviçler, salatalar ve kahvaltılık tabakların yanında lezzetlerden biri haline geldi. Canlı rengi, hafif ekşi tadı ve kıtır dokusuyla dikkat çeken mor soğan turşusu, evde birkaç temel malzemeyle kısa sürede hazırlanabiliyor.

#2
Foto - Gelin siz de yapın! Evde mor soğan turşusu tarifi: Başarılı olmanın püf noktaları... Lezzet sırrı ortaya çıktı

Gerekli malzemeler Yaklaşık bir orta boy kavanoz için 3-4 adet mor soğan, 1 su bardağı içme suyu, yarım su bardağı üzüm ya da elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve isteğe göre birkaç diş sarımsak kullanılabilir. Aroma vermek isteyenler karabiber tanesi, defne yaprağı, kişniş tohumu veya kırmızı biber de ekleyebilir.

#3
Foto - Gelin siz de yapın! Evde mor soğan turşusu tarifi: Başarılı olmanın püf noktaları... Lezzet sırrı ortaya çıktı

İlk aşama: Soğanlar hazırlanıyor Mor soğanların kabukları soyulduktan sonra iyice yıkanması gerekiyor. Ardından tercihe göre halka, yarım ay ya da ince dilimler halinde doğranıyor. Daha kıtır bir turşu isteyenlerin soğanları çok ince kesmemesi öneriliyor. Doğranmış soğanlar temiz ve kuru bir cam kavanoza yerleştiriliyor. İstenirse aralara sarımsak, defne yaprağı ve baharatlar eklenebiliyor. Salamura nasıl hazırlanır? Ayrı bir kapta su, sirke, kaya tuzu ve şeker karıştırılıyor. Tuz ile şeker tamamen eriyene kadar karışımın iyice çırpılması gerekiyor. Daha yoğun ekşi tat isteyenler sirke miktarını bir miktar artırabilirken, daha yumuşak lezzet tercih edenler su oranını yükseltebilir. Hazırlanan salamura, kavanozdaki soğanların üzerine tamamen örtecek şekilde dökülüyor. Kavanozun kapağı sıkıca kapatılıyor Salamura eklendikten sonra kavanozun kapağı sıkıca kapatılıyor. Soğanların tamamen sıvının altında kalması, turşunun dengeli şekilde lezzetlenmesi açısından önem taşıyor. Kavanoz birkaç kez hafifçe çevrilerek salamuranın tüm soğanlara ulaşması sağlanabilir. Ne kadar sürede hazır olur? Mor soğan turşusu hızlı hazırlanan turşular arasında yer alıyor. Kavanoz buzdolabına alındıktan sonra birkaç saat içerisinde renk değişimi başlıyor. Daha belirgin turşu tadı için yaklaşık 24 saat bekletilmesi öneriliyor. İki veya üç gün bekletildiğinde ise soğanların rengi daha canlı pembe-mor hale geliyor ve salamuranın aroması sebzeye daha fazla işliyor.

#4
Foto - Gelin siz de yapın! Evde mor soğan turşusu tarifi: Başarılı olmanın püf noktaları... Lezzet sırrı ortaya çıktı

Nerelerde kullanılabilir? Mor soğan turşusu özellikle döner, köfte, hamburger, balık, kebap ve ızgara etlerin yanında kullanılabiliyor. Salatalara, tostlara, sandviçlere ve mezelerin üzerine eklendiğinde hem renk hem de ekşi bir lezzet kazandırıyor. Ayrıca peynir ve zeytinle hazırlanan kahvaltı tabaklarında da farklı bir alternatif oluşturuyor. Kavanoz temizliği önemli Ev yapımı turşularda kullanılan kavanoz ve kapağın temiz olması büyük önem taşıyor. Kavanozun iyi yıkanması, mümkünse sıcak suyla sterilize edilmesi ve tamamen kurutulduktan sonra kullanılması gerekiyor. Hazırlanan mor soğan turşusunun buzdolabında saklanması ve temiz bir çatal ya da kaşıkla alınması, ürünün daha uzun süre dayanmasına yardımcı oluyor. Kısa sürede hazırlanabilmesi, az malzeme gerektirmesi ve farklı yemeklerle uyum sağlaması nedeniyle mor soğan turşusu, evde yapılabilecek en pratik turşu tariflerinden biri olarak öne çıkıyor.

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