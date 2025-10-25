Gazze planını batıracak ismi açıkladılar: Eğer bu olursa Trump onu fena yapar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin Gazze’deki ateşkesi “dayattığı” haberleri ve işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak tasarısına doğrudan karşı çıkması üzerine “İsrail’in bağımsız bir devlet olduğunu” savundu.Netanyahu’ya “ABD Başkanı Trump’ın ‘İsrail, Batı Şeria’yı ilhak etmeyecek, Arap liderlerine bunun sözünü verdim’ sözleriyle ne kastettiği, İsrail’i ABD’nin yönetip yönetmediği” soruldu. Bu soru üzerine Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki sağ 20 İsrailli esirin geri getirilmesinde oynadığı rol nedeniyle Trump’a teşekkür ederek, iki ülke arasında üst düzey işbirliği olduğunu vurgulamasına karşın sözlerinin sonunda “Biz, bağımsız bir devletiz.” ifadesini kullandı. Netanyahu’nun “bağımsız devlet” olduklarını yönündeki açıklaması, Trump’ın işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakına ilişkin İsrail Meclisinde yapılan oylama hakkında, “Batı Şeria konusunda endişelenmeyin. İsrail Batı Şeria’da hiçbir şey yapmayacak.” ifadelerinin ardından geldi.