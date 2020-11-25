Koronavirüs sonrası herkes bu çorbayı içiyor

Koronavirüs salgını sonrası ilgi gören Beyran araştırma konusu oldu. Peki Beyran nasıl yapılır? Hangi malzemelerden oluşur? İşte merak edilen çorbanın tarifi: MALZEMELER- 1 kg kemikli kuzu gerdan 2 yemek kaşığı tereyağı 1 su bardağı pirinç 8-10 diş sarımsak Yarım yemek kaşığı biber salçası Tuz Kırmızı toz biber Karabiber 8 su bardağı et suyu(haşlanan etin suyu) YAPILIŞI- Et düdüklüye alınarak üzerini geçecek kadar su koyulup (su miktarını çorbanın kıvamına göre kendiniz ayarlayınız) haşlanıncaya kadar pişirilir. Pişen etler süzülerek (suyunu atmayın) kemiklerinden ayrılır ve ufak ufak parçalanır. Etlerin suyu bir tencereye alınır ve İçerisine pirinçler eklenir. Pirinçler yumuşayana kadar pişirilir. Daha sonra tereyağı, biber salçası, dövülmüş sarımsaklar, tuz ve baharatlar ilave edilir. Daha sonra haşlanmış etler de eklenir ve çorba kaynamaya bırakılır. Bir süre daha kaynadıktan sonra altı kapatılır. Tereyağını çorbayı kaselere koyduktan sonra üstüne de gezdirebilirsiniz. Arzuya göre servis esnasında kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.