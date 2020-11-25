2020-11-25 12:24:56 Koronavirüs sonrası herkes bu çorbayı içiyor
Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', özellikle kış aylarında kentte şifa kaynağı olarak tüketiliyor. ‘Doğal antibiyotik’ olarak tanıtılan beyrana, koronavirüs vakalarının fazlalaşmasıyla birlikte ilgi de arttı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan 'beyran', kış aylarında en çok tüketilen yemekler arasında yer alıyor. Kentte doğal antibiyotik olarak bilinen beyranın koronavirüsten koruyacağını söyleyen Gaziantepli işletmeci Onur İbili, beyranın soğuk algınlığına iyi geldiğini ve vatandaşların da kış mevsiminin gelmesi ile bu yemeği daha çok tercih ettiğini ifade etti.