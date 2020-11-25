  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs
4
Koronavirüs sonrası herkes bu çorbayı içiyor

2020-11-25 12:24:56
Koronavirüs sonrası herkes bu çorbayı içiyor

Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', özellikle kış aylarında kentte şifa kaynağı olarak tüketiliyor. ‘Doğal antibiyotik’ olarak tanıtılan beyrana, koronavirüs vakalarının fazlalaşmasıyla birlikte ilgi de arttı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan 'beyran', kış aylarında en çok tüketilen yemekler arasında yer alıyor. Kentte doğal antibiyotik olarak bilinen beyranın koronavirüsten koruyacağını söyleyen Gaziantepli işletmeci Onur İbili, beyranın soğuk algınlığına iyi geldiğini ve vatandaşların da kış mevsiminin gelmesi ile bu yemeği daha çok tercih ettiğini ifade etti.

#1
Foto - Hazırlanışı saatler süren beyranın, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların hasta olmamak için tükettiği en önemli yemekler arasında yer aldığını anlatan Onur İbili, beyranın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade ederek, içinde bulunan malzemelerden dolayı şifa kaynağı olduğunu vurguladı. Beyranın koyunun boyun ve but kısımlarındaki et ile yapıldığını ve etin 13 saat boyunca suyun içinde haşlandığını aktaran İbili,

Hazırlanışı saatler süren beyranın, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların hasta olmamak için tükettiği en önemli yemekler arasında yer aldığını anlatan Onur İbili, beyranın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade ederek, içinde bulunan malzemelerden dolayı şifa kaynağı olduğunu vurguladı. Beyranın koyunun boyun ve but kısımlarındaki et ile yapıldığını ve etin 13 saat boyunca suyun içinde haşlandığını aktaran İbili, "Haşlandıktan sonra ilikli kemikleri ile beraber beyranda kullanacağımız etler parçalanır. İçinde sarımsak, et suyu, koyunun kendi iç yağı ve pirinç ile şoklu ateşte hazırlanır. Beyran içindeki malzemelerden dolayı şifa kaynağıdır. Bu yemek hem sabah hem akşam her öğünde tüketilen bir yemektir" dedi.

#2
Foto - Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması ile birlikte beyran yemeğine olan ilginin arttığını da söyleyen Onur İbili, vatandaşların pandemiden önce de kış aylarında yoğunlukla bu yemeği tercih ettiklerini söyledi. Beyranın tüm enfeksiyon hastalıklarına iyi geldiğini özellikle yemekte kullanılan acı biber ve sarımsağın antibiyotik niteliğinde olduğunu ifade eden İbili, vatandaşların doğal yöntemler ile kendilerini koruyabileceklerini vurguladı.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması ile birlikte beyran yemeğine olan ilginin arttığını da söyleyen Onur İbili, vatandaşların pandemiden önce de kış aylarında yoğunlukla bu yemeği tercih ettiklerini söyledi. Beyranın tüm enfeksiyon hastalıklarına iyi geldiğini özellikle yemekte kullanılan acı biber ve sarımsağın antibiyotik niteliğinde olduğunu ifade eden İbili, vatandaşların doğal yöntemler ile kendilerini koruyabileceklerini vurguladı.

#3
Foto - Koronavirüs salgını sonrası ilgi gören Beyran araştırma konusu oldu. Peki Beyran nasıl yapılır? Hangi malzemelerden oluşur? İşte merak edilen çorbanın tarifi: MALZEMELER- 1 kg kemikli kuzu gerdan 2 yemek kaşığı tereyağı 1 su bardağı pirinç 8-10 diş sarımsak Yarım yemek kaşığı biber salçası Tuz Kırmızı toz biber Karabiber 8 su bardağı et suyu(haşlanan etin suyu) YAPILIŞI- Et düdüklüye alınarak üzerini geçecek kadar su koyulup (su miktarını çorbanın kıvamına göre kendiniz ayarlayınız) haşlanıncaya kadar pişirilir. Pişen etler süzülerek (suyunu atmayın) kemiklerinden ayrılır ve ufak ufak parçalanır. Etlerin suyu bir tencereye alınır ve İçerisine pirinçler eklenir. Pirinçler yumuşayana kadar pişirilir. Daha sonra tereyağı, biber salçası, dövülmüş sarımsaklar, tuz ve baharatlar ilave edilir. Daha sonra haşlanmış etler de eklenir ve çorba kaynamaya bırakılır. Bir süre daha kaynadıktan sonra altı kapatılır. Tereyağını çorbayı kaselere koyduktan sonra üstüne de gezdirebilirsiniz. Arzuya göre servis esnasında kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.

Koronavirüs salgını sonrası ilgi gören Beyran araştırma konusu oldu. Peki Beyran nasıl yapılır? Hangi malzemelerden oluşur? İşte merak edilen çorbanın tarifi: MALZEMELER- 1 kg kemikli kuzu gerdan 2 yemek kaşığı tereyağı 1 su bardağı pirinç 8-10 diş sarımsak Yarım yemek kaşığı biber salçası Tuz Kırmızı toz biber Karabiber 8 su bardağı et suyu(haşlanan etin suyu) YAPILIŞI- Et düdüklüye alınarak üzerini geçecek kadar su koyulup (su miktarını çorbanın kıvamına göre kendiniz ayarlayınız) haşlanıncaya kadar pişirilir. Pişen etler süzülerek (suyunu atmayın) kemiklerinden ayrılır ve ufak ufak parçalanır. Etlerin suyu bir tencereye alınır ve İçerisine pirinçler eklenir. Pirinçler yumuşayana kadar pişirilir. Daha sonra tereyağı, biber salçası, dövülmüş sarımsaklar, tuz ve baharatlar ilave edilir. Daha sonra haşlanmış etler de eklenir ve çorba kaynamaya bırakılır. Bir süre daha kaynadıktan sonra altı kapatılır. Tereyağını çorbayı kaselere koyduktan sonra üstüne de gezdirebilirsiniz. Arzuya göre servis esnasında kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.

Muhalif lider uyardı: Fransa otoriter bir rejime kayma sürecinde
Dünya

Muhalif lider uyardı: Fransa otoriter bir rejime kayma sürecinde

Fransa’da meclisten geçen güvenlik yasa tasarısına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı adayı, milletvekili Jean-Luc Melenchon, Frans..
Çavuşoğlu'ndan HDP'li Garo Paylan'a Ermenistan 'yumruğu'
Siyaset

Çavuşoğlu'ndan HDP'li Garo Paylan'a Ermenistan 'yumruğu'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'daki işgalden kurtarma operasyonuyla ilgili Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlayan HDP'li Millet..
Türkiye misilleme yapacak... Savaş gemileri teyakkuzda!
Ekonomi

Türkiye misilleme yapacak... Savaş gemileri teyakkuzda!

Türk donanması, AB’nin İrini Operasyonu kapsamında Türk bayraklı ticari gemiye baskın düzenlemesinden sonra teyakkuza geçti. Baskını düzenle..
Attığımız tokadı unutamıyorlar! Türk bayrağını hedef olarak kullandılar
Dünya

Attığımız tokadı unutamıyorlar! Türk bayrağını hedef olarak kullandılar

Libya'nın resmi hükümetini destekleyen Türkiye'nin attığı tokadı unutamayan Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci..
Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak
Gündem

Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk gemisinin uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına Türkiye'den verilen tepkil..
Yıkıcı proje devrede! ABD’den dikkat çeken Türkiye hamlesi
Gündem

Yıkıcı proje devrede! ABD’den dikkat çeken Türkiye hamlesi

CHP'li Ünal Çeviköz'ün 'demokrasi' dilendiği ABD, bu yıl da sözde sivil toplum kuruluşlarına fon dağıtacak. Yıkıcılık stratejisinin Türkiye..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay