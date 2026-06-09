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#1
Foto - Gaziantep'te korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

5. OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Gaziantep'te korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Gaziantep'te korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

Ekipler, yangının kontrol altına alınarak söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

#4
Foto - Gaziantep'te korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

İşte bölgeden görüntüler...

#5
Foto - Gaziantep'te korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

İşte bölgeden görüntüler...

#6
Foto - Gaziantep'te korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

İşte bölgeden görüntüler...

#7
Foto - Gaziantep'te korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

İşte bölgeden görüntüler...

#8
Foto - Gaziantep'te korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

İşte bölgeden görüntüler...

#9
Foto - Gaziantep'te korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

İşte bölgeden görüntüler...

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