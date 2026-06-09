Gaziantep'te korkutan yangın! Ekipler olay yerinde
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil üretim tesisinde başlayan yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil üretim tesisinde başlayan yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.
5. OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının kontrol altına alınarak söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
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