Gaziantepli sedefkarın gurur günü
Gaziantepli sedef kakma ustası Mehmet Bülent Fıstıkçı, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü almanın gururunu yaşıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende, Gaziantep'in kültürel mirasını temsil eden sedef kakma ustası Mehmet Bülent Fıstıkçı, 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödüle layık görülen 40 yıllık sedef kakma ustası Mehmet Bülent Fıstıkçı, en yaygın şekliyle Osmanlı döneminde görüldüğü bilinen el sanatı sedef kakma mesleğine 10 yaşında başladı.