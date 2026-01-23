Gaziantepli sedefkarın gurur günü

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen bu prestijli ödülle birlikte Gaziantep, aynı unvana sahip üçüncü ustasını çıkarmış oldu. Daha önce yemenicilik ve kutnu dokumacılığı alanlarında ustaların ödül aldığı Gaziantep'te sedef kakma mesleği de kentin kültürel gücünü bir kez daha ön plana taşıdı. Mesleğe marangoz çıraklığından başladığını ve daha sonra sedef kakma ustası olan dayısından ve 15 yıl boyunca yanında çalıştığı ustasından mesleği öğrendiğini anlatan Fıstıkçı, "Şu anda mesleğimin 40. yılındayım. Ben bu işe 10 yaşında başladım. 10 yaşından önce de marangozluk ve mobilyacılık yaptım. Dayımın bir tanesi marangozdu. O çam ağacının kokusuna vuruldum. Birkaç sene dayımla çalıştıktan sonra dayım, Allah rahmet eylesin beni ustam Hayri Akbay'ın yanına götürdü.