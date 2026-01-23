  • İSTANBUL
Gaziantepli sedefkarın gurur günü
Giriş Tarihi:

Gaziantepli sedefkarın gurur günü

Gaziantepli sedef kakma ustası Mehmet Bülent Fıstıkçı, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü almanın gururunu yaşıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende, Gaziantep'in kültürel mirasını temsil eden sedef kakma ustası Mehmet Bülent Fıstıkçı, 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödüle layık görülen 40 yıllık sedef kakma ustası Mehmet Bülent Fıstıkçı, en yaygın şekliyle Osmanlı döneminde görüldüğü bilinen el sanatı sedef kakma mesleğine 10 yaşında başladı.

#1
Foto - Gaziantepli sedefkarın gurur günü

Osmanlı döneminin yaygın el sanatlarından olan ve padişah mesleği olarak da bilinen sedef kakma sanatını yıllardır devam ettiren Fıstıkçı, 40 yıllık emeğini ödülle taçlandırdı. Türkiye'de yaygın olarak Gaziantep'te sürdürülen mesleğini çocukluğundan beri severek devam ettiren Fıstıkçı, Gaziantep'in kültürünü yansıtan sedef kakma mesleğinde ödül almanın gururunu yaşıyor. Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almanın ve Gaziantep'in adını ulusal ölçekte üçüncü kez bu ödülle duyuran usta olan Fıstıkçı, sanatını ödülle taçlandırmanın büyük bir gurur ve mutluluğunu yaşıyor.

#2
Foto - Gaziantepli sedefkarın gurur günü

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen bu prestijli ödülle birlikte Gaziantep, aynı unvana sahip üçüncü ustasını çıkarmış oldu. Daha önce yemenicilik ve kutnu dokumacılığı alanlarında ustaların ödül aldığı Gaziantep'te sedef kakma mesleği de kentin kültürel gücünü bir kez daha ön plana taşıdı. Mesleğe marangoz çıraklığından başladığını ve daha sonra sedef kakma ustası olan dayısından ve 15 yıl boyunca yanında çalıştığı ustasından mesleği öğrendiğini anlatan Fıstıkçı, "Şu anda mesleğimin 40. yılındayım. Ben bu işe 10 yaşında başladım. 10 yaşından önce de marangozluk ve mobilyacılık yaptım. Dayımın bir tanesi marangozdu. O çam ağacının kokusuna vuruldum. Birkaç sene dayımla çalıştıktan sonra dayım, Allah rahmet eylesin beni ustam Hayri Akbay'ın yanına götürdü.

#3
Foto - Gaziantepli sedefkarın gurur günü

Oğlu da benim ilkokul arkadaşımdı. Biz orada çırak olarak başladık. 15 sene çırak, kalfa ve ustabaşı olarak mesleğe devam ettim. Ustam vefat edince 3 senede oğluyla çalıştım. 2001 yılında da kendi atölyemi kurdum. Sedefkar ve Sedefçilik kurucu üyesiyiz. Bu işe 4 metrekare yerle başladım. Şu anda 250 metrekarelik atölyemiz var. Profesyonel ekiple çalışıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılıyoruz" dedi.

#4
Foto - Gaziantepli sedefkarın gurur günü

Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirasını yaşatan ustalar arasında olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Fıstıkçı, "Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü almak bana çok onur verdi. Çok duygulandım. Benim İstanbul'da da bir mağazam var. Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı bana bir dükkan tahsis etti. Bakanımız Murat Kurum ve Mehmet Akif beyin katkıları ile bu dükkanımda sedef kakma ürünlerimi sergiliyorum.

#5
Foto - Gaziantepli sedefkarın gurur günü

Cumhurbaşkanımız ile biz geçen Kasım ayında Millet Bahçesi'nin açılışına katılmıştık. Birlikte sohbet etmemiz oldu. Karşısında mesleğimi icra ettim. Bu işin ağacını sordu. Ceviz ağacı olduğunu söyledim. UNESCO Yaşayan İnsan Hazine Ödülüne adayız. Cumhurbaşkanımızla çok kısa bir zaman içerisinde tekrar görüşeceğiz demiştim. Kendisiyle birlikte, ‘beraber yürüdük biz bu yollarda' türküsünü söyledik. Ben Yaşayan İnsan Hazine Ödülünü de alırken hiç yabancılık çekmedim" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Gaziantepli sedefkarın gurur günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim muhafazası hazırladığını ve hediye ettiğini sözlerine ekleyen Fıstıkçı, "İnşallah külliyede bir kutsal emanetler bölümü açılır ve benim ürünlerim de orada sergilenir" diye konuştu.

