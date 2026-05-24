Gaziantep’in tescilli lezzeti 180 TL’den satılıyor

Et oranımız yüksektir. Hamurumuz ise ince ve mayalıdır. Biz yıllardır Antep'in eski usulünü bozmadan aynı şekilde üretim yapıyoruz. Hazırlık aşamasında önce sebzeler özenle yıkanır. Daha sonra zırhla, yani bıçakla ince ince çekilir. Her aşaması emek ister. Lahmacunun lezzeti kullanılan malzemenin kalitesinden ve ustalığından gelir. Gaziantep lahmacunu tescilli bir lezzettir. Türkiye'nin farklı şehirlerinde lahmacun yapılıyor ancak orijinal Antep lahmacununun yeri ayrıdır. Biz de bu lezzeti en iyi şekilde yaşatmaya çalışıyoruz.