  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor
5
Yeniakit Publisher
Galatasaray’da gözler Singo’da!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray’da gözler Singo’da!

Fildişi Sahilli savunmacı Trabzonspor maçına yetişmezse, Kaan ya da Lemina forma giyecek.

#1
Foto - Galatasaray’da gözler Singo’da!

Galatasaray'da gözler Beşiktaş maçında sakatlanan Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo'ya çevrildi. Sanchez'in kart cezası nedeniyle Trabzonspor karşısında oynamayacak olması, gözleri eldeki alternatiflere çevirdi.

#2
Foto - Galatasaray’da gözler Singo’da!

Okan Buruk, Singo için Göztepe galibiyetinin ardından ümitli konuşurken, Fildişi Sahilli oyuncunun izinli olmasına rağmen özel çalışmalar yaptığı öğrenildi. Aslan'da ilk planın, Singo'nun maça yetişmesi ve Abdülkerim'le oynaması olduğu belirtilirken, alternatifinin ise Kaan olduğu kaydedildi.

#3
Foto - Galatasaray’da gözler Singo’da!

Torreira'nın İstanbul'a dönmesiyle, Lemina'nın da stopere geçmesinin ihtimaller arasında olduğu, genç oyuncular Arda Ünyay ile Metehan'ın ise ilk 11'de görev yapmasının zor gözüktüğü kaydedildi.

#4
Foto - Galatasaray’da gözler Singo’da!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?
Gündem

Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?

Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasından tutuklanmasını ve iddiaları "Tam ajan faaliyeti" olarak yorumlayan gazeteci Nedim Şener, şimdi ..
Ekrem mahkemede yine şov yaptı! 1.5 milyarlık villaları nasıl aldınız sorusuna şiirle cevap verdi
Gündem

Ekrem mahkemede yine şov yaptı! 1.5 milyarlık villaları nasıl aldınız sorusuna şiirle cevap verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan yolsuzluk iddiaları mahkeme salonuna taşınırken, Ekrem İmamoğlu’nun sorulara ciddi yanıtlar verme..
AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı
Dünya

AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı

Avrupa, Rus korkusunu iliklerine kadar yaşıyor. Korkudan silahlanan ve askerliği zorunlu hale getirmeye başlayan Avrupa’da bir çok ülke gibi..
AK Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk diyen Dervişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a 'toplu iğne' tepkisi
Siyaset

AK Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk diyen Dervişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a 'toplu iğne' tepkisi

AK Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk ifadesini kullanan İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "25 yıl önce toplu iğne üre..
AK Parti'de önemli gelişme: İstanbul'da üç ilçe başkanı görevden alındı
Gündem

AK Parti'de önemli gelişme: İstanbul'da üç ilçe başkanı görevden alındı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önemli bir karara imza atarak Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Büyükçekmece İlçe Başkanı Mahmut..
Davutoğlu: Bana ihtiyaç var! Olmasa siyaseti bırakırım
Gündem

Davutoğlu: Bana ihtiyaç var! Olmasa siyaseti bırakırım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri’de düzenlenen ‘Küresel Vicdan’ söyleşisinde “Ne kadar ihtilaf edersem edeyim. Ülkenin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23