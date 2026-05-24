SON DAKİKA
Spor
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Milli Yıldız gelecek mi?  Önder Özen'in verdiği ilk isim Mert Müldür
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen’in yönetim masasına sunduğu transfer listesinin ilk sırasında Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür'ün olduğu iddia edildi.

Beşiktaş’ta teknik yapılanma adına hareketli günler yaşanırken, futbolun yeni aklı Önder Özen’in transfer listesindeki ilk isim gün yüzüne çıktı. Geçmiş döneminde de Fenerbahçe’den Beşiktaş’a oyuncu kazandırarak ezber bozan hamzelere imza atan deneyimli futbol adam, iddialara göre Mert Müldür'ün adını ilk sıraya yazdı.

Önder Özen’in oyun felsefesinde radikal taktiksel değişimler kapıda. Deneyimli futbol adamının sisteminde, yalnızca çizgiye inip körlemesine orta kesen klasik bek anlayışına yer yok. Özen’in modern futbol literatürüne uygun olarak belirlediği bek profili; içeri kat eden, oyun kurulumunda merkez orta sahayı üçleyen ve taktiksel esneklik sunabilen oyunculardan oluşuyor.

Mert Müldür, tam da bu tanımın karşılığı... Sadece çizgiye bağımlı kalmayan milli oyuncu, doğru taktiksel yönlendirmeyle sahada çok yönlü bir lidere dönüşebiliyor. Önder Özen’in Mert Müldür’ü ısrarla istemesinin arkasındaki teknik gerekçeler ise şu şekilde: - Gerektiğinde stoperleşebilen ve savunmayı üçleyen yapıya kolayca adapte olabiliyor. - Geriden oyun kurarken derine inip pas istasyonu olabiliyor, merkeze sızarak takımı rahatlatıyor. - Karmaşık görevleri sahada hatasız uygulayabilen, disiplini yüksek bir modern bek.

Gelecek sezonun sağ kanat şablonunu kafasında netleştiren Önder Özen, Murillo ve Gökhan Sazdağı isimlerinin üzerini çizerken, sağ bek pozisyonu için kusursuz bir rekabet ortamı hedefliyor. Özen'in planına göre Beşiktaş’ın ideal sağ bek rotasyonu Mert Müldür ve Taylan Bulut ikilisinden oluşacak.

