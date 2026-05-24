Fenerbahçe Kim'i geri istiyor! Bayern'in çektiği rakam ortaya çıktı!
Kicker'e göre Fenerbahçe, eski savunma bakanı Kim Min-Jae’yi kadrosuna katmak için Alman devi Bayern Münih ile resmi transfer görüşmelerine başladı.
Fenerbahçe’de transfer hareketliliği erken başladı. Sarı-lacivertliler, taraftarın sevgilisi olan ve sergilediği performansla akıllarda yer edinen eski stoperi Kim Min-Jae'yi yeniden kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
Kicker'ın paylaştığı habere göre; Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen Güney Koreli yıldız savunmacının transferi için Bavyera ekibiyle resmi görüşmelere başladı.
Haberin detaylarında, Bayern Münih'in yeni sezon kadro planlamasında değişikliğe gitmeye hazırlandığı ve 29 yaşındaki stoperin ayrılığına yeşil ışık yaktığı belirtildi. Alman temsilcisinin, 2023 yılında 50 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Min-Jae için kapıyı 25 milyon Euro bonservis bedeliyle açtığı ifade ediliyor.
