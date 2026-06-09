FAA'nın FBI tarafından linki paylaşılan açıklamasında da "Tüm oyuncular, katılımcılar ve personel için güvenli bir ortam sağlamak amacıyla, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve kolluk kuvvetleri, tüm FIFA Dünya Kupası 2026 stadyumlarını ve çevresindeki etkinlik alanlarını resmi olarak Dron Uçuşu Yasak Bölgeleri olarak belirlemiştir." ifadeleri kullanıldı.