Fatih Sultan Mehmet'in 'en sevdiği' yemek mutancana nedir, nasıl yapılır? Osmanlı sofralarının vazgeçilmezi! Tam bir şifa
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmezi olan mutancana, kuzu eti, kuru meyveler ve bademin nefis uyumuyla hazırlanan efsanevi bir yemektir. Çoğunlukla Fatih Sultan Mehmet Han'ın da favorilerinden biri olarak bilinen bu mayhoş lezzet, sindirim sistemi üzerindeki mucizevi etkileriyle biliniyor.

Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmezi olan mutancana, günümüzde ise sindirim sistemi üzerindeki mucizevi etkileriyle biliniyor. Mutancana çoğunlukla 15'inci ve 16'ncı yüzyıllarda Osmanlı saray mutfağında çok sık karşımıza çıkan nefis bir et yemeği. İçeriğindeki yoğun lif kaynağı kuru meyveler sayesinde sindirimi kolaylaştırır, bağırsak hareketlerini düzenler ve yüksek posa oranıyla tokluk hissini destekler. Kronik kabızlık sorunu yaşayanlar için doğal bir şifa kaynağı olan bu yemeğin faydaları ve doğru tüketim yöntemlerini bir araya getirdik. “Kabızlık için mutancana yemeği nasıl tüketilmeli?” sorusunun cevabı haberimizde…

Bu şifalı yemek, sadece yemeklere lezzet katmakla kalmıyor; modern çağın en büyük problemlerinden biri olan sindirim sorunlarına da savaş açıyor. Özellikle kronik kabızlık ve şişkinlik şikayeti olanlar için adeta doğal bir ilaç görevi gören mutancana, içeriğindeki zengin aktif bileşenler sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırıyor. Peki, Osmanlı hekimlerinin reçetelerinden eksik etmediği mutancana kabızlık için nasıl tüketilmeli? İşte sindirim sistemini anında ayağa kaldıran o yöntemler ve mutancana yemeğinin bilinmeyen faydaları...

Günümüzde mutfaklarımızda sıradan bir yemek gibi duran ancak Osmanlı döneminde değeri nedeniyle "şifa deposu" olarak anılan mutancana, sağlık dünyasında etkisini sürdürmeye devam ediyor. KABIZLIK İLACI MUTANCANA! Osmanlı saray mutfağında et yemeklerinden şerbetlere, pilavlardan helvalara kadar neredeyse her tarifte kendine yer bulan mutancana, döneminde kelimenin tam anlamıyla "şifa kaynağı" olarak değer görüyordu. Baharat Yolu üzerinden Hindistan'dan gelen bu kıymetli malzeme, sadece lezzet vermekle kalmıyor, aynı zamanda tıp alanında da şifa niyetine kullanılıyordu. İşte modern bilimsel veriler ve köklü mutfak kültürü ışığında karabiberin tüm özellikleri...

MUTANCANANIN SAĞLIĞA FAYDALARI! Mutancananın sağlığa olan faydalarının arkasındaki asıl sır, yapısında bulunan zengin fenolik aktif bileşiktir. Zerdeçal yerine geleneksel olarak safran da tercih edilebilir. Besin Emilimini Artırır: özellikle zerdeçalla yenildiğinde bulunan curcumin maddesinin vücut tarafından emilimini 00'e kadar artırır. Bu yüzden zerdeçal ayrılmaz bir bütündür. Zerdeçal Güçlü Bir Antioksidandır! Vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olur, kronik hastalık riskini azaltır. Sindirim Sistemini Çalıştırır: Midede hidroklorik asit salgılanmasını uyararak sindirimi kolaylaştırır. Gaz, şişkinlik ve kabızlık gibi sorunların önüne geçer.Solunum Yolunu Rahatlatır: Antibakteriyel özellikleri sayesinde soğuk algınlığı ve öksürük durumlarında boğazı yumuşatır, balgam söktürücü etki gösterir. Doğal Yağ Yakıcıdır (Lipoliz): Karabiber tanelerinin dış katmanı, yağ hücrelerinin parçalanmasını tetikleyen bir yapıya sahiptir. Metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne destek olur. KABIZLIK İÇİN NASIL TÜKETİLMELİ? Kabızlık şikayetini mutancana ile hafifletmek için; porsiyon kontrolü yaparak öğle saatlerinde tüketmeli, yanında bol su içmeli ve mutlaka posalı/lifli sebzelerle desteklemelisiniz. MUTANCANA NEDİR? Mutancana yetişen bir bitki değil kuzu eti ve kuru meyvelerle yapılan geleneksel bir Osmanlı saray yemeğidir.

ŞİFA AMAÇLI KULLANIM YÖNTEMLERİ!TÜKETİM ZAMANI! Metabolizma ve Bağışıklık İçin Nasıl Uygulanır?: Öğle saatlerinde tüketmeli. Mutancana, kuzu eti, arpacık soğan ve kuru meyvelerin mükemmel uyumuyla bilinen geleneksel bir Osmanlı saray yemeğidir. Etler tereyağında mühürlenip meyvelerle kısık ateşte yavaş yavaş pişirilir. Mutancana nasıl yapılır sorusu, Osmanlı saray mutfağına duyulan ilginin artmasıyla gündeme geliyor. Fatih Sultan Mehmet’in sevdiği yemekler arasında anılan tarif, Edirne mutfağıyla da bağlantılı şekilde biliniyor. Kuzu etiyle hazırlanan klasik tarif, kuru meyveler sayesinde alışılmış et yemeklerinden ayrılıyor. Evde yapılabilmesi için doğru pişirme sırası önem taşıyor. Mutancana Tarifi Nasıl Yapılır, Püf Noktası Ne? Tencerede ağır ağır pişen kuzu etinin kokusu, kuru meyvelerin tatlı dokusuyla birleşiyor. Saray mutfağından gelen eski bir lezzet, bugün ev sofralarında yeni bir meraka dönüşüyor. İlk bakışta zor görünse de adımlar doğru izlendiğinde tarif daha ulaşılabilir hale geliyor. Sofrada farklı tat arayanların ilgisi burada yoğunlaşıyor. Mutancana için 500 gram kuşbaşı kuzu eti, 7-8 adet arpacık soğan, 6 adet kuru incir, 6 adet kuru erik, 6 adet kuru kayısı kullanılabilir. Tarife çeyrek su bardağı kuru üzüm, çeyrek su bardağı kabuksuz badem, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un ekleniyor. Tat dengesi için 1 tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı sumak, tuz yeterli oluyor. Pişirme sırasında yaklaşık 2,5 su bardağı sıcak su kullanılıyor. İlk aşamada tereyağı tencerede eritiliyor. Kuşbaşı kuzu eti kızgın yağda suyunu salıp çekene kadar kavruluyor. Etin rengi dönünce arpacık soğanlar ekleniyor. Kısa süre sonra un tencereye alınarak karışım birkaç dakika çevriliyor. Sıcak su eklendikten sonra tencerenin kapağı kapatılıyor. Etler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirme sürüyor. Düdüklü tencere kullanıldığında süre kısalıyor. Normal tencerede pişirme daha uzun zaman alıyor, etin dokusu ara ara kontrol ediliyor. Kuru meyveler ayrı bir kapta sıcak suda bekletiliyor. Kayısı, incir, erik yumuşayınca süzülüyor. Etler pişmeye yaklaşınca meyveler, üzüm, badem tencereye ekleniyor. Ardından bal, sumak, tuz katılıyor, karışım kısık ateşte kısa süre daha pişiriliyor. Tarifin püf noktası, kuru meyveleri erken eklememek oluyor. Meyveler uzun süre kaynarsa dağılabiliyor, yemeğin görüntüsü ağırlaşabiliyor. Bademin hafif diri kalması lezzete kıtırlık katıyor. Sumak, balın tatlı etkisini dengeleyerek yemeğe ferah bir ekşilik veriyor. Mutancana servisinde sade pirinç pilavı tercih ediliyor. Bazı sunumlarda safranlı pilavla aynı tabakta yer alıyor. Yemeğin sosu yoğun kaldığında pilavla daha dengeli bir ana yemek oluşuyor. Sıcak servis, etin yumuşaklığını koruyor. Mutancana tarifi, Osmanlı mutfağından gelen kuzu etli, kuru meyveli, bademli özel yemek olarak 2026’da sosyal medyada yeniden ilgi görüyor. Trend tarifler arasında öne çıkan mutancana, kuzu eti, arpacık soğan, kuru kayısı, kuru erik, incir, badem, bal, sumak kullanılarak hazırlanıyor. Tatlı, ekşi, tuzlu aromayı aynı tabakta buluşturuyor. Ana yemek olarak sofraya sıcak servis ediliyor.

