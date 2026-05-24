Fatih Sultan Mehmet'in 'en sevdiği' yemek mutancana nedir, nasıl yapılır? Osmanlı sofralarının vazgeçilmezi! Tam bir şifa

Mutancana, kuzu eti, arpacık soğan ve kuru meyvelerin mükemmel uyumuyla bilinen geleneksel bir Osmanlı saray yemeğidir. Etler tereyağında mühürlenip meyvelerle kısık ateşte yavaş yavaş pişirilir. Mutancana nasıl yapılır sorusu, Osmanlı saray mutfağına duyulan ilginin artmasıyla gündeme geliyor. Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği yemekler arasında anılan tarif, Edirne mutfağıyla da bağlantılı şekilde biliniyor. Kuzu etiyle hazırlanan klasik tarif, kuru meyveler sayesinde alışılmış et yemeklerinden ayrılıyor. Evde yapılabilmesi için doğru pişirme sırası önem taşıyor. Mutancana Tarifi Nasıl Yapılır, Püf Noktası Ne? Tencerede ağır ağır pişen kuzu etinin kokusu, kuru meyvelerin tatlı dokusuyla birleşiyor. Saray mutfağından gelen eski bir lezzet, bugün ev sofralarında yeni bir meraka dönüşüyor. İlk bakışta zor görünse de adımlar doğru izlendiğinde tarif daha ulaşılabilir hale geliyor. Sofrada farklı tat arayanların ilgisi burada yoğunlaşıyor. Mutancana için 500 gram kuşbaşı kuzu eti, 7-8 adet arpacık soğan, 6 adet kuru incir, 6 adet kuru erik, 6 adet kuru kayısı kullanılabilir. Tarife çeyrek su bardağı kuru üzüm, çeyrek su bardağı kabuksuz badem, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un ekleniyor. Tat dengesi için 1 tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı sumak, tuz yeterli oluyor. Pişirme sırasında yaklaşık 2,5 su bardağı sıcak su kullanılıyor. İlk aşamada tereyağı tencerede eritiliyor. Kuşbaşı kuzu eti kızgın yağda suyunu salıp çekene kadar kavruluyor. Etin rengi dönünce arpacık soğanlar ekleniyor. Kısa süre sonra un tencereye alınarak karışım birkaç dakika çevriliyor. Sıcak su eklendikten sonra tencerenin kapağı kapatılıyor. Etler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirme sürüyor. Düdüklü tencere kullanıldığında süre kısalıyor. Normal tencerede pişirme daha uzun zaman alıyor, etin dokusu ara ara kontrol ediliyor. Kuru meyveler ayrı bir kapta sıcak suda bekletiliyor. Kayısı, incir, erik yumuşayınca süzülüyor. Etler pişmeye yaklaşınca meyveler, üzüm, badem tencereye ekleniyor. Ardından bal, sumak, tuz katılıyor, karışım kısık ateşte kısa süre daha pişiriliyor. Tarifin püf noktası, kuru meyveleri erken eklememek oluyor. Meyveler uzun süre kaynarsa dağılabiliyor, yemeğin görüntüsü ağırlaşabiliyor. Bademin hafif diri kalması lezzete kıtırlık katıyor. Sumak, balın tatlı etkisini dengeleyerek yemeğe ferah bir ekşilik veriyor. Mutancana servisinde sade pirinç pilavı tercih ediliyor. Bazı sunumlarda safranlı pilavla aynı tabakta yer alıyor. Yemeğin sosu yoğun kaldığında pilavla daha dengeli bir ana yemek oluşuyor. Sıcak servis, etin yumuşaklığını koruyor. Mutancana tarifi, Osmanlı mutfağından gelen kuzu etli, kuru meyveli, bademli özel yemek olarak 2026'da sosyal medyada yeniden ilgi görüyor. Trend tarifler arasında öne çıkan mutancana, kuzu eti, arpacık soğan, kuru kayısı, kuru erik, incir, badem, bal, sumak kullanılarak hazırlanıyor. Tatlı, ekşi, tuzlu aromayı aynı tabakta buluşturuyor. Ana yemek olarak sofraya sıcak servis ediliyor.