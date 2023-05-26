2023-05-26 07:29:14 Fahiş kiraya 6 adımda fren! Yüksek artışı sınırlandırmak için yeni düzenleme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan çalışmanın çerçevesi ortaya çıktı. Kiracıları korumak için geçen yıl uygulamaya alınan yüzde 25 tavan uygulamasının süresi uzatılacak. Büyükşehirler başta olmak üzere kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği verilecek. Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak.