Evini yenilemek isteyenlere kredi desteği! İşte riskli binayı dönüştürmenin maliyeti…

FİRMA SEÇERKEN DİKKAT EDİN Uzmanlara göre evini yenilemek isteyenler risk tespitinden de önce bir ön hazırlık yapmalı. Bunun için ilk adım yapının imar durumunu öğrenmek. Sonrasında vatandaş iki şekilde yeniden inşa sürecini başlatıyor. Birincisi bir inşaat firması ile kat karşılığı anlaşmak. Türkiye’de dönüşüm ağırlıklı olarak bu modelle ilerliyor. Firma hak sahiplerine verdikleri pay dışında kendilerine kalan bölümü satarak işi finanse ediyor. Yapılacak inşaatın büyüklüğüne göre kimi zaman Ev sahibi firmaya ek ödeme yapmak zorunda da kalıyor. Eğer ek inşaat hakkı yoksa, yani 5 katlı yerde yine en çok 5 katlı bir bina yapılıyorsa bu defa kat karşılığı olamayacağı için vatandaş inşaat maliyetlerini kendi karşılıyor ve bir firmadan hizmet alıyor.