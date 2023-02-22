2023-02-22 08:39:54 Evini yenilemek isteyenlere kredi desteği! İşte riskli binayı dönüştürmenin maliyeti…
Depremlerden sonra binasının ne kadar güvenli olduğunu öğrenmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaya başladı. Kentsel dönüşüm kapsamında binasını yenilemek isteyenler, risk tespiti yolunu seçiyor. Peki risk tespiti nasıl yapılıyor? Riskli çıkan binada yaşayanlar ya da yapısı için riskli kararı çıkanlar ne yapacak? Evler ne zaman nasıl yıkılacak, yenisi nasıl inşa edilecek? İşte tüm sürecin detayları...