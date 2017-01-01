Eve yüz tanıma sistemiyle giriş yapıyor

Arkaitz Garro adlı vatandaş arka bahçesine gelen kediyi sahiplenmek isteyip biraz araştırma yaptılar. Kedinin hikayesini öğrenince yazılım mühendisi Garro, kedi Bobis'in dışarıda gezdikten sonra eve döndüğünde içeri girmesini kolaylaştırmak için yapay zeka kullanarak bir sistem geliştirdi.
Yazılım mühendisi olan Arkaitz Garro, yaşadıklarını anlatırken "Karım ve ben birkaç yıl önce bu kediyi arka balkonumuzda gördük. Onun bir evi olup olmadığını bilmiyorduk. Bu nedenle ilk önce kediyle arkadaşlık kurduk ve onun birkaç fotoğrafını çekerek mahallede dağıttık" ifadelerini kullandı.
Ardından " Kedinin birkaç ev ötede bir sahibi olduğunu öğrendik. Sahibi, onu bizimle paylaşmaktan mutluluk duyacağını belirtince kediyi seven iki ailesi oldu." diyerek devam etti.
Garro ve "Bu nedenle kedi bizim eve belli zamanlarda geliyor. Biz de bir kedi kapısına sahip olmadığımız için onun etrafta olduğu zamanları bilmek ve arka kapıyı onun için açabilmek istiyorduk.” dedi. Böylece Garro çalışmaya başladı ve kediyi tanıyacak bir araç geliştirmek için çabaladı. Bu sayede yapay zekaya sahip araç kedi Bobis geldiğinde ona mesaj atarak kapıyı açmasını sağladı.