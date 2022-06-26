Ev sahiplerinden kiracıları çıkarmak için alengirli oyun! Hapis cezası var

‘OĞLUM GELECEK’ DENİLİP, GELMEZSE... Mevcut kiracısına istediği oranda zam yapamayan ev sahipleri, eve ihtiyacının olduğunu söyleyip, ‘ben kullanacağım, çocuğum gelecek’ diyerek daha sonra başkasına kiraya veriyor. Ancak kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Kiraladığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlü. Kiracı bunu tespit ettirip şikayet ederse ev sahibi bu tazminatı ödemek zorunda. KANUN NE DİYOR? Eğer ev sahibinin iletişimi rahatsız edici bir boyuta ulaşırsa, kiracıların Türk Ceza Kanunu’nun 123’üncü maddesi gereği savcılığa suç duyurusunda bulunma hakkı var. Kanun, “Mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir” diyor.