Ev sahiplerinden kiracıları çıkarmak için alengirli oyun! Hapis cezası var

KİRACILAR ANLATTI: EV SAHİBİM PARA TEKLİF ETTİ BETÜL I.: İstanbul Bağcılar bölgesinde bir rezidansta kiracıyım. Yaklaşık 4 yıl önce kiraladığım 1+1 evde şu an kiram 2 bin lira seviyesinde. Ancak aynı blokta 6-7 bin liralık kiralar söz konusu. Ev sahibim çıkmam için taşınma masraflarımı karşılamayı teklif etti. HASAN Ç.: İstanbul Şişli’de 3 yıllık kiracıyım. Ödediğim kira, bölge ortalamasının altında kaldı. Ev sahibim daha yüksek kazanç elde etmek için bizi çıkarıp yeni bir kiracı istiyor. Hem çıkmayacağımı hem de kontrat dönemim olan ekim ayında yüzde 25 zam yapacağımı, yasal haklarımı kullanacağımı söyledim. O da bana taşınma masraflarım üstüne 6 aylık kira bedeli teklif etti. Ancak şimdi oturduğumuz evden çıkarsam bölgede 3 kat daha fazla bedele ev bulabilirim.