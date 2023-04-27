Ev sahipleri dikkat! 'Keyfi zam' yapan yargılanabilir

"Ev sahipleri güncelde yüzde 25 kira artış oranının kesinlikle yetersiz olduğu konusunda neredeyse hemfikir. Ancak 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenen kira sözleşmelerinde yüzde 25 kira artışı devam edecektir. Hükümet kanadından uygulamanın devam edeceğine yönelik açıklamalar geldi. Ancak eğer devam etmezse bu tarihten sonr; genellikle kira sözleşmeleri TÜFE oranında yapıldığından TÜFE’ye bağlı artış yapılacaktır. Ev sahibi TÜFE oranından fazla zam yapmak istiyorsa ancak kira sözleşmesinin 5.yılının sonunda kira tespit diğer adıyla kira artış davası açarak emsal değer tespiti yaptırabilecektir. Bu durumda mahkeme kararına göre TÜFE oranından daha fazla kira artışı yapılması mümkündür. Kiracı ise ev sahibinin keyfi zam oranlarını kabul etmek zorunda değildir. Kiracı ödemekle yükümlü olduğu kira bedelini ödemeye devam ederek kira sözleşmesine bağlı kalmalıdır.