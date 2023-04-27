  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Emlak Rehberi
12
Ev sahipleri dikkat! 'Keyfi zam' yapan yargılanabilir

2023-04-27 09:13:06
Ev sahipleri dikkat! 'Keyfi zam' yapan yargılanabilir

Kira fiyatlarındaki astronomik artış özellikle büyükşehirlerde artarak devam ediyor. İstanbul ve Ankara gibi kentlerde kiralık daire fiyatları asgari ücreti geçmiş durumda. Öte yandan devlet tarafından kiracıların korunmasına yönelik çeşitli tedbirler alınıyor. Kira artışına getirilen yüzde 25'lik sınır, bu tedbirlerin en önemlilerinden biriydi. Temmuz ayında süresi bitecek olan düzenlemenin uzatılması gündemde. Ancak mülk sahipleri artış sınırını delmenin yollarını arıyor. İstanbul Barosu Avukatlarından Eser Eserçelik ev sahiplerine 'keyfi zam' yapamayacaklarını hatırlatarak yargılanabilecekleri uyarısında bulundu.

#1
Foto - Ev sahipleri dikkat! 'Keyfi zam' yapan yargılanabilir

Son iki yıldır kiralar fahiş miktarda artıyor. Kira artışı nedeniyle ev sahipleri mevcut kiracılarını çıkarmanın yollarını ararken kiracılar da oturdukları evde kalabilmek için hukuki haklarını kullanma yolunu seçiyor. Kiracıların pek çok hukuki hakkı bulunuyor. Kira kontratında süre bitse bile ev sahibinin keyfi evden çıkarma talebi karşılık bulmuyor.

#2
Foto - Ev sahipleri dikkat! 'Keyfi zam' yapan yargılanabilir

SÖZLEŞME SERBESTİSİNE DİKKAT! Taşınmaz için yapılan aylık ödeme tutarının artışı yılda bir kez gerçekleşiyor. Kira artış oranı kural olarak bir önceki yılın kira tutarına ve son 12 ayın tüketici fiyat endeksi, bir diğer adıyla TÜFE'ye göre hesaplanıyor. Ancak taraflar kira sözleşmesini imzalarken özel bir oran belirlemişlerse, kira artışı sözleşme serbestisi gereğince anlaştıkları özel oran üzerinden yapılıyor.

#3
Foto - Ev sahipleri dikkat! 'Keyfi zam' yapan yargılanabilir

Kira fiyatlarındaki fahiş artışın önüne geçilebilmesi için 25'lik zam sınırı getirildi. Ancak mülk sahipleri bu yasal sınıra bağlı kalmak istemiyor. Kontrat bitiminde yüzde 25 artış yapmak isteyen kiracılar ise; tahliye davası açılması ile yüz yüze kalıyor. Öte yandan kiracılar 1 Temmuz 2023'te bitecek olan uygulama sonrası nasıl bir süreç yaşanacağını merak ediyor. Kiracıların zam oranına itiraz hakkı bulunuyor mu? Avukat Eser Eserçelik kiracıların merak ettiği konun detaylarını anlattı.

#4
Foto - Ev sahipleri dikkat! 'Keyfi zam' yapan yargılanabilir

MAHKEME İTİRAZI KABUL ETMİYOR Kira artışında kontratın bağlayıcı olduğuna dikkat çeken Eserçelik, "Kira sözleşmeleri tarafların anlaştıkları hususları yazılı hale getirdikleri akittir. Bu sebeple kira sözleşmesinde kiracı TÜFE’ye bağlı kira artış oranını kabul etmişse mahkemede bu duruma itiraz etse de kabul görmeyecektir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde durum tekrar değerlendirilir. Son zamanlarda kira sözleşmelerinde mücbir sebeplerin kira sözleşmesini etkilemeyeceğine ilişkin maddeler yerleştirilse de bu hükmün geçerliliği bulunmamaktadır. " diye konuştu.

#5
Foto - Ev sahipleri dikkat! 'Keyfi zam' yapan yargılanabilir

EMSAL DEĞER TESPİT DAVASI AÇILIYOR Son yıllarda en sahibi - kiracı arasındaki 'zam' anlaşmazlıkları artıyor. Avukat Eser Eserçelik anlaşma sağlanamadığı durumlarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini şöyle açıklıyor;

#6
Foto - Ev sahipleri dikkat! 'Keyfi zam' yapan yargılanabilir

"Ev sahipleri güncelde yüzde 25 kira artış oranının kesinlikle yetersiz olduğu konusunda neredeyse hemfikir. Ancak 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenen kira sözleşmelerinde yüzde 25 kira artışı devam edecektir. Hükümet kanadından uygulamanın devam edeceğine yönelik açıklamalar geldi. Ancak eğer devam etmezse bu tarihten sonr; genellikle kira sözleşmeleri TÜFE oranında yapıldığından TÜFE’ye bağlı artış yapılacaktır. Ev sahibi TÜFE oranından fazla zam yapmak istiyorsa ancak kira sözleşmesinin 5.yılının sonunda kira tespit diğer adıyla kira artış davası açarak emsal değer tespiti yaptırabilecektir. Bu durumda mahkeme kararına göre TÜFE oranından daha fazla kira artışı yapılması mümkündür. Kiracı ise ev sahibinin keyfi zam oranlarını kabul etmek zorunda değildir. Kiracı ödemekle yükümlü olduğu kira bedelini ödemeye devam ederek kira sözleşmesine bağlı kalmalıdır.

#7
Foto - Ev sahipleri dikkat! 'Keyfi zam' yapan yargılanabilir

Fahiş kira artışına ilişkin talepleri kabul edilmeyen ev sahiplerinin suç oluşturan eylemlerine karşı kiracılar şikâyet haklarını kullanmalıdır. Aynı zamanda kiracılar; ev sahiplerinin eylemlerinden ötürü maddi ve manevi zarara uğramışlarsa zararlarının tazmini için hukuk mahkemelerine başvurabilirler."

#8
Foto - Ev sahipleri dikkat! 'Keyfi zam' yapan yargılanabilir

Ev sahipleri enflasyon artışını gerekçe göstererek kira fiyatlarını 2-3 kat birden artırmak istiyorlar. Kiracıların büyük çoğunluğu bu şekilde artan kiralar nedeni ile mağduriyet yaşıyor.

#9
Foto - Ev sahipleri dikkat! 'Keyfi zam' yapan yargılanabilir

EV SAHİPLERİ YARGILANABİLİR Avukat Eserçelik, "Kiracılar hiçbir şekilde ev sahibinin keyfi zam oranlarını kabul etmek zorunda değildir." diyerek şu ifadeleri kullandı;

#10
Foto - Ev sahipleri dikkat! 'Keyfi zam' yapan yargılanabilir

"Kiracılar 1 Temmuz 2023’e kadar yinelenen kira sözleşmelerinde 25 oranından fazla zam yapmak zorunda değildir. 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra ise kira artış oranı TÜFE’ye endeksli olarak belirlenmişse TÜFE oranındaki artışı yaparak evlerinde kalmaya devam edebilirler. Ev sahibi tarafından kanuni artıştan fazla zam yapmadığı için sözlü veya fiziksel saldırıya uğrayan kiracılar suçun türüne göre savcılığa başvurabilir.

#11
Foto - Ev sahipleri dikkat! 'Keyfi zam' yapan yargılanabilir

Kiracı, ev sahibinin suç sebebi eylemlerinden ötürü savcılığa başvurabileceği gibi eş zamanlı olarak maddi ve manevi tazminat talepli hukuk davası da açabilir. Kiracılar haklarını bildiği ve kira sözleşmesindeki yükümlülüklerine uyduğu sürece evden çıkarılma korkusu yaşamamalıdır. Tam tersine ev sahibi haksız taleplerinden ötürü yargılanabileceğinden ve tazminat ödemek zorunda kalabileceğinden endişe duymalıdır."

Yüzde 70’e çıktı! Dolara büyük darbe
Ekonomi

Yüzde 70’e çıktı! Dolara büyük darbe

Rusya ile Çin arasındaki ticaretin yüzde 70’ten fazlasının RMB ve Rus Rublesi ile hesaplandığı açıklandı. ITAR-TASS’ın haberine göre, Rusya ..
Togg İtalya'da üretiliyor iddiasına Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan cevap
Otomotiv

Togg İtalya'da üretiliyor iddiasına Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan cevap

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin İtalya'da üretildiğine ilişkin iddiaların tümünün asılsız olduğunu söyledi.
Dünyaca ünlü milyarder yatırım şirketini yeniliyor: Dev şirket ile ürünleri için ortaklık! O şirketten yeni karar
Ekonomi

Dünyaca ünlü milyarder yatırım şirketini yeniliyor: Dev şirket ile ürünleri için ortaklık! O şirketten yeni karar

Ünlü milyarder Mike Novogratz’ın kripto para odaklı yatırım şirketi Galaxy Digital ve dünyanın önde gelen varlık yöneticilerinden DWS, ETP ü..
Bunu biliyor muydunuz? Dünyada her 11 saniyede bir…
Teknoloji

Bunu biliyor muydunuz? Dünyada her 11 saniyede bir…

7. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Araştırmalara göre; her 11 saniyede bir..
Seçim sonrası için bomba tahmin! Elinde altını olanlar dikkat! Bunu yapan pişman olur
Ekonomi

Seçim sonrası için bomba tahmin! Elinde altını olanlar dikkat! Bunu yapan pişman olur

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 26 Nisan 2023 gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Gözler FED faiz kararında...FED'in kararı son..
20 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep
Gündem

20 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ticari araçlara yönelik ÖTV muafiyeti kararını değerlendirdi. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23