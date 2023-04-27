2023-04-27 09:13:06 Ev sahipleri dikkat! 'Keyfi zam' yapan yargılanabilir
Kira fiyatlarındaki astronomik artış özellikle büyükşehirlerde artarak devam ediyor. İstanbul ve Ankara gibi kentlerde kiralık daire fiyatları asgari ücreti geçmiş durumda. Öte yandan devlet tarafından kiracıların korunmasına yönelik çeşitli tedbirler alınıyor. Kira artışına getirilen yüzde 25'lik sınır, bu tedbirlerin en önemlilerinden biriydi. Temmuz ayında süresi bitecek olan düzenlemenin uzatılması gündemde. Ancak mülk sahipleri artış sınırını delmenin yollarını arıyor. İstanbul Barosu Avukatlarından Eser Eserçelik ev sahiplerine 'keyfi zam' yapamayacaklarını hatırlatarak yargılanabilecekleri uyarısında bulundu.