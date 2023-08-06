Ev gösterme kavgası büyüdü! Kiracılar konutları müşterilere göstermek istemiyor

TARAFLARIN YASAL HAKLARI NELER Peki kiracı müşterilere ‘evi göstermiyorum’ diyebilir mi? Bu soruya yanıt veren Avukat Hikmet Güngör, “Ev Sahibi evini satacaksa ya da kiraya verecekse, mevcut kiracıdan evi göstermesini isteyebilir. Kiracı ‘evi kimseye göstermiyorum’ diyemez. Ancak bu sürecin kiracı açısından da kabul edilebilir olması gerekir. Haber verilmeden ya da her gün müşteri getirilerek kiracı rahatsız edilemez” dedi. Yer gösterme kavgasının son aylarda çok arttığını ve işin mahkemelere taşındığını dile getiren Güngör, “Ev sahipleri yer gösterilmesi için uygun gün ve saatin belirlenmesi talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açıyor. Mahkeme tarafından kiralanan dairede keşif ve uzman bilirkişi aracılığıyla inceleme yapılarak, evin gezilebileceği zaman dilimi belirleniyor. Bu tip davalarda genellikle haftada 2 gün 2 saatlik aralıklarla evin gösterilmesi kararı alınıyor. Ancak geçen sürede ev sahipleri mağdur oluyor. İyi bir alıcı olduğu halde kaçırabiliyor, dava süreci ortalama bir yıl sürdüğü için ciddi zaman kaybı yaşanıyor” diye konuştu. Avukat Güngör, kiracının rızasına aykırı şekilde ya da haberi olmadan eve girilmesinin de suç olduğunu sözlerine ekledi.