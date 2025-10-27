Alican Öztekin Giriş Tarihi: Euro düşecek mi? Döviz kurlarında güncel durum
Piyasada Dolar 42.13 liradan, Sterlin 56.15 liradan, Euro ise 48.95 liradan işlem görüyor.
Piyasada saat 08.15 itibarıyla 48.60 TL’den alınan Euro 48.95 TL’den satılıyor. 55.75 TL’den alınan Sterlinin satış fiyatı da 56.15 TL olarak belirlendi. Euro ise kritik destekte bulunuyor.
Dolar ise 41.83 TL’den alınıp, 42.13 TL’den satışa sunuluyor.
