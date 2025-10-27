Eski tip ehliyeti olanlar, dikkat! Zam kapıda

Türkiye’de halen 1 milyon 886 bin 619 kişi eski tip ehliyet kullanırken, sürücü belgesini yenileme ücreti 1 Kasım’da 7 bin 438 liraya yükselecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden konuya dair dikkat çeken bir açıklama geldi. Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025'te sona erecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, bugüne kadar 35 milyon 609 bin 477 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 1 milyon 886 bin 619 kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor. Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz olacak.