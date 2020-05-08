Esenyurt'ta ikinci kez durdurulan minibüsten bakın kaç kişi çıktı

Koronavirüs salgınına karşı kurallar hiçe sayılıyor. Vatandaşların toplu ulaşım araçlarındaki rahatlığına en çarpıcı örnek Esenyurt'ta yaşandı.
Esenyurt'ta polis ekiplerinin toplu taşıma araçlarına yönelik denetimleri devam ediyor. Ekipler bugün öğle saatlerinde 34 M 5614 plakalı Evren Yıldırım yönetimindeki yolcu minibüsünü durdurdu.
En fazla 6 yolcu olması gerekiyordu Ekipler yayımlanan genelge doğrultusunda en fazla 6 yolcu alması gereken minibüs sürücüsünün bu kuralı çiğnediğini belirleyerek 4 bin 70 TL para cezası kesti.
Yarım saat sonra aynı araçtan 32 kişi çıktı Denetimleri sabit noktada yapmayarak sürücülerin birbirlerini uyarmasının önüne geçmeyi amaçlayan ekipler Erzurum Kongre Caddesi üzerinde devriye görevi yaparken yarım saat sonra yine aynı aracı ve sürücüyü durdurdu.
Bu kez minibüste 32 yolcu olduğu belirlendi.
Sürücüye yine aynı ceza kesildi. Fazla yolcular araçtan sayılarak indirildi.
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