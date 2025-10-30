  • İSTANBUL
Esenler'de korku dolu gece! 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Esenler'de korku dolu gece! 15 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Esenler ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Foto - Esenler'de korku dolu gece! 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Nine Hatun Mahallesi 153. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki merdiven boşluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Foto - Esenler'de korku dolu gece! 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Merdiven boşluğunda oluşan duman nedeniyle bina sakinleri içeride mahsur kaldı.

Foto - Esenler'de korku dolu gece! 15 kişi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Foto - Esenler'de korku dolu gece! 15 kişi hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Foto - Esenler'de korku dolu gece! 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangında dumandan etkilenen 15 bina sakini, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Foto - Esenler'de korku dolu gece! 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangına geç müdahale ettiğini iddia eden bina sakinleri arbedeye neden oldu.

Foto - Esenler'de korku dolu gece! 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Polis ekipleri, olaya müdahale ederek sokakta güvenlik önlemi aldı.

