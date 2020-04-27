2020-04-27 08:24:59 Eşcinsellik hangi ayetle yasaklanıyor?
Eşsinselliği yasaklayan ayet, Kur’an’da eşcinselliği yasaklayan ayet hangisidir? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde eşcinseller ve sapkınlar hakkındaki hutbesi İslam düşmanlarına kin kusan bazı çevreleri rahatsız etti. Erbaş cuma hutbesinde, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti." demişti. Peki eşcinsellik hangi ayetle yasaklanıyor? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinseller ve sapkınlar hakkında söyledikleri birtakım çevreyi rahatsız etti. Erbaş'a saldıran güruha vatandaşlar sert tepki gösterdi. Erbaş'a sosyal medya üzerinden büyük destek verildi. Peki Eşsinselliği yasaklayan ayet, Kur’an’da eşcinselliği yasaklayan ayet hangisidir?