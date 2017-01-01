Ermenistan'da sular durulmuyor! Şok eden görüntüler
Ermenistan'da eski cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlık koltuğuna oturmasıyla patlayan gösteri fırtınası dinmiyor.
Yüzlerce muhalif bir haftayı dolduran protestolarda bugün yeniden sokağa çıktı, başkent Erivan'dan şok fotoğraflar geliyor.
Erivan'daki hükümet binalarına girmeye çalışan onlarca göstericiyi polis yaka paça gözaltına aldı.
Polis minibüsüne binmeyi reddeden bazı protestocular çabalarında başarılı olamadı.
Polisin protestoculara karşı biber gazı ve ses bombaları kullandığı bildiriliyor.
Göstericiler, Serj Sarkisyan'ın posterlerini baş aşağı tutuyor.
Sosyal medyadan yapılan çağrılarda ise muhalifler gösterilere daha çok kişinin katılmasını istiyor.
Ülkeyi sarsan gösteriler, muhalif lider Nikol Paşinyan'ın çağrısıyla başlamıştı.
Yüzbinlerce kişinin sokaklara döküldüğü ülkede yalnızca Erivan değil Gümrü ve Vanadzor gibi diğer büyük şehirlerde de dev protestolar var.
Eski cumhurbaşkanı Sarkisyan, başbakana çok geniş yetkiler veren anayasal düzenlemenin ardından parlamentonun onayıyla söz konusu koltuğa Salı günü oturdu.
63 yaşındaki Sarkisyan, 2008 yılında cumhurbaşkanı seçilmişti.
Devlet başkanlığı için azami süre olan iki dönemi tamamladıktan sonra istifa eden Sarkisyan, iktidar partisi tarafından başbakanlığa aday gösterilmişti.