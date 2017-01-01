Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Ermenistan'da sular durulmuyor! Şok eden görüntüler

  • Ermenistan'da eski cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlık koltuğuna oturmasıyla patlayan gösteri fırtınası dinmiyor.

  • Yüzlerce muhalif bir haftayı dolduran protestolarda bugün yeniden sokağa çıktı, başkent Erivan'dan şok fotoğraflar geliyor.

  • Erivan'daki hükümet binalarına girmeye çalışan onlarca göstericiyi polis yaka paça gözaltına aldı.

  • Polis minibüsüne binmeyi reddeden bazı protestocular çabalarında başarılı olamadı.

  • Polisin protestoculara karşı biber gazı ve ses bombaları kullandığı bildiriliyor.

  • Göstericiler, Serj Sarkisyan'ın posterlerini baş aşağı tutuyor.

  • Sosyal medyadan yapılan çağrılarda ise muhalifler gösterilere daha çok kişinin katılmasını istiyor.

  • Ülkeyi sarsan gösteriler, muhalif lider Nikol Paşinyan'ın çağrısıyla başlamıştı.

  • Yüzbinlerce kişinin sokaklara döküldüğü ülkede yalnızca Erivan değil Gümrü ve Vanadzor gibi diğer büyük şehirlerde de dev protestolar var.

  • Eski cumhurbaşkanı Sarkisyan, başbakana çok geniş yetkiler veren anayasal düzenlemenin ardından parlamentonun onayıyla söz konusu koltuğa Salı günü oturdu.

  • 63 yaşındaki Sarkisyan, 2008 yılında cumhurbaşkanı seçilmişti.

  • Devlet başkanlığı için azami süre olan iki dönemi tamamladıktan sonra istifa eden Sarkisyan, iktidar partisi tarafından başbakanlığa aday gösterilmişti.

'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

Son Eklenen Haberler

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma şoke oldu! Hoparlörde gizlenmiş 6 kilo...
  1. Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma..
  2. Seçim önergesine 48 saat ayarı
  3. Bayrak asan teröristler ezana engel oldu
  4. Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İyi..
  5. Destici'den 'Abdullah Gül' açıklaması:..
  6. 'Dere geçilirken at değiştirilir mi?'
  7. Kupaya veda eden cimbom, şampiyon gibi..
  8. Migren nasıl geçer? Migren nedir?..
  9. Ağar'dan çarpıcı 'erken seçim'..
  10. MİT Afrika'da enseledi! Mahkemeye..
  11. ABD-İran arasında nükleer kriz sürüyor
  12. CHP'de erken seçim toplantısı!
  13. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
  14. Kırmızı bülten çıkarıldı... Türkiye..
  15. Adıyaman'da servis beklerken canından..
  16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talat Caferi'yi..
  17. Ravza Kavakçı kararın ardından..
  18. Arda: Biz ‘Bayrampaşalılık’ unvanını...
  19. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
  20. Kırgızistan'da hükümet düştü