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Ermenistan'da protestolar büyüyor! 72 gözaltı

  • Ermenistan’da başbakan seçilen Serj Sarkisyan’a karşı eylemler bugün de devam ederken, polisin müdahale ettiği eylemde 72 kişi gözaltına alındı.

  • Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlık görevine getirilmesine karşı başlatılan protestolar devam ediyor.

  • Başkent Erivan’da düzenlenen protesto yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

  • Dün başbakan seçilen Sarkisyan karşıtı slogan atan eylemciler, zaman zaman polisle karşı karşıya geldi. Polis eylemcilere müdahale ederken, bugünkü olaylarda 72 kişi gözaltına alındı.

  • 72 gözaltı Serkisyan'ın adaylığına karşı Erivan dışında bazı şehirlerde de küçük çaplı gösteriler düzenlendi.

  • Ermenistan'da 2015 yılında yapılan Anayasa değişikliği referandumu ile başbakanlık yetkileri güçlendirilirken, Serkisyan sembolik hale getirilen cumhurbaşkanlığı koltuğunu geçtiğimiz hafta, bir ay önce bu göreve seçilen Armen Sarkisyan'a devretmişti.

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