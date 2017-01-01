Ermenistan'da hükümet binaları kuşatılıyor

Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevine getirilmesine karşı çıkan protestocular, başkent Erivan'ın merkezindeki çok sayıda cadde ve kavşağı kapattı. Protestocular parlamento binasına yürümüye çalışınca polisin müdahelesi sert oldu.
Ermenistan'da eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakan olmasına karşı çıkan muhalifler günlerdir sokaklarda gösteriler düzenliyor.
Çok sayıda cadde ve kavşağı kapatan protestocular, parlamento binasına yürümeye çalışınca polis müdahalesi geldi.
Polis, kalabalığı dağıtmak için gözyaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Çıkan olaylarda yaralananlar oldu. Yaralananlar arasında 6 polis ve muhalefet lideri Nikol Paşinyan da var.
Protestocular başkent Erivan'daki universite binasına da girdi.
2008'de devlet başkanlığı koltuğuna oturan Serj Sarkisyan, görev süresinin dolmasının ardından bu yılın başında görevden ayrılmıştı.
Sarkisyan şimdi de başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.
Ayrıca ülkede benimsenen yeni yönetim sisteminde başbakanın yetkileri devlet başkanından çok daha fazla olacak.
Muhalifler, bu nedenle Serj Sarkisyan'ı "sonsuza kadar iktidarda kalma" planları yapmakla suçluyor.
Ermenistan'da yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına geçen ay Armen Sarkisyan seçilmişti.
Armen Sarkisyan, geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı.