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Ermenistan'da hükümet binaları kuşatılıyor

  • Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevine getirilmesine karşı çıkan protestocular, başkent Erivan'ın merkezindeki çok sayıda cadde ve kavşağı kapattı. Protestocular parlamento binasına yürümüye çalışınca polisin müdahelesi sert oldu.

  • Ermenistan'da eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakan olmasına karşı çıkan muhalifler günlerdir sokaklarda gösteriler düzenliyor.

  • Çok sayıda cadde ve kavşağı kapatan protestocular, parlamento binasına yürümeye çalışınca polis müdahalesi geldi.

  • Polis, kalabalığı dağıtmak için gözyaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Çıkan olaylarda yaralananlar oldu. Yaralananlar arasında 6 polis ve muhalefet lideri Nikol Paşinyan da var.

  • Protestocular başkent Erivan'daki universite binasına da girdi.

  • 2008'de devlet başkanlığı koltuğuna oturan Serj Sarkisyan, görev süresinin dolmasının ardından bu yılın başında görevden ayrılmıştı.

  • Sarkisyan şimdi de başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

  • Ayrıca ülkede benimsenen yeni yönetim sisteminde başbakanın yetkileri devlet başkanından çok daha fazla olacak.

  • Muhalifler, bu nedenle Serj Sarkisyan'ı "sonsuza kadar iktidarda kalma" planları yapmakla suçluyor.

  • Ermenistan'da yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına geçen ay Armen Sarkisyan seçilmişti.

  • Armen Sarkisyan, geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı.

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