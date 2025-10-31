Haber Merkezi Giriş Tarihi: Erken emeklilik hayali gerçek olabilir! Yeni düzenleme kimleri kapsıyor, tarih netleşti
Türkiye’de milyonlarca çalışan, erken emeklilik fırsatını yakından takip ediyor. EYT hakkını kaçıranlar için açıklanan yeni düzenlemeler, özellikle 46-50 yaş arasındaki vatandaşlara umut verdi. Yapılan güncellemelerle erken emeklilik için yeni fırsatlar ortaya çıkarken, uzmanlar hangi şartlarda ve kimlerin bu haktan yararlanabileceğini detaylı şekilde paylaşıyor. Vatandaşlar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihi ve başvuru koşullarını merakla bekliyor.