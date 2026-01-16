  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Başkan Erdoğan’a küfretti programı kaptı... Bu çapulcunun TRT Genç’te işi ne?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başkan Erdoğan’a küfretti programı kaptı... Bu çapulcunun TRT Genç’te işi ne?

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yayın hayatına başlayan ve şuurlu bir gençlik yetiştirme hedefiyle yola çıkan TRT Genç kanalında büyük bir skandala imza atıldı. Uzun süren çalışmaların ardından kurulan TRT Genç, kamuoyundan büyük teveccüh görürken, bu güzide kanalda “Gezi ihanetine” açıkça destek veren ve ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a alenen küfreden Pelin Olgun isimli çapulcunun istihdam edildiği ortaya çıktı.

1
#1
Foto - Başkan Erdoğan’a küfretti programı kaptı... Bu çapulcunun TRT Genç’te işi ne?

TRT Genç’te ‘haydi bulmacaya’ adlı yarışma programını sunacak olan Pelin Olgun, Türkiye’nin ilk sivil darbe girişimi olan Gezi kalkışmasının en karanlık günlerde Başkan Erdoğan’a ve muhterem Hanımefendiye galiz küfürler savurmuştu.

#2
Foto - Başkan Erdoğan’a küfretti programı kaptı... Bu çapulcunun TRT Genç’te işi ne?

Eski adıyla Twitter yeni adıyla X’te, “@birmatmazel” kullanıcı adıyla paylaşım Pelin Olgun şu rezil küfürleri etmişti.

#3
Foto - Başkan Erdoğan’a küfretti programı kaptı... Bu çapulcunun TRT Genç’te işi ne?

İşte “gezi kafalı” Pelin Olgun’un ülkenin seçilmiş lideri Başkan Erdoğan ve eşine yönelik yaptığı o rezil paylaşımlar; • 6 Haziran 2013 tarihinde ‘Köpeğe bile hoşt diyince gidiyo tayyip. Bi hoşt tayyip’ • 7 haziran 2013 tarihinde ‘Tayyip konuşmaya başladı köpeğim yorganın altına kaçtı’ • 7 Haziran 2023'te ‘Diğer P Atatürk Havalimanında galiba. Şunu bilsinler. Tayyip havalimanı diye bir şey hiçbir zaman olmayacak. Bastığın yere dikkat et.’

#4
Foto - Başkan Erdoğan’a küfretti programı kaptı... Bu çapulcunun TRT Genç’te işi ne?

• 7 Haziran 2013'te ‘her yer rte diyorlar da ben bitek evimin tuvaletinde görebiliyorum onu.’ • 7 Haziran 2013 tarihinde ‘Emine erdoğan arabaların arkasındaki kafa sallayan biblo köpeklere benzemiyor mu’

#5
Foto - Başkan Erdoğan’a küfretti programı kaptı... Bu çapulcunun TRT Genç’te işi ne?

• 21 Haziran 2013 tarihinde İngilizce olarak, 'roses are redviolets are blue seas are ehite and you are idiot tayyip' • 16 Nisan 2017 tarihinde ise 'Tayyip sen de mutlu değilsin, sen de hile yaptığını biliyorsun.'

#6
Foto - Başkan Erdoğan’a küfretti programı kaptı... Bu çapulcunun TRT Genç’te işi ne?

Öte yandan, Akit’in ulaştığı görseller kamuoyunda infiale sebep olurken, geçmişte hakaret ettiği Başkan Erdoğan’ın sorumluluğundaki TRT’de iş başı yapan Pelin Olgun adlı küfürbazın da omurgasızlığını gözler önüne serdi. Ayrıca, Olgun’u istihdam eden işgüzar bürokratların kimliği merak konusu olurken, duyarlı vatandaşlarda ‘ilgili birimlerin derhal harekete geçerek sorumlulardan hesap sorması beklentisi” oluştu!...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Bu haberler gerçekse derhal işine son verilmeli

Yusuf büyük

Ak parti zaten bu yüzden kaybediyor kendilerini sırtında taşıyanları değil kendilerinin sırtına binenlere makbul oluyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
