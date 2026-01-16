Başkan Erdoğan’a küfretti programı kaptı... Bu çapulcunun TRT Genç’te işi ne?
Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yayın hayatına başlayan ve şuurlu bir gençlik yetiştirme hedefiyle yola çıkan TRT Genç kanalında büyük bir skandala imza atıldı. Uzun süren çalışmaların ardından kurulan TRT Genç, kamuoyundan büyük teveccüh görürken, bu güzide kanalda “Gezi ihanetine” açıkça destek veren ve ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a alenen küfreden Pelin Olgun isimli çapulcunun istihdam edildiği ortaya çıktı.