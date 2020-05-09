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Erdoğan devreye giriyor! Normalleşemede yeni adımlar

2020-05-09 08:31:41
Erdoğan devreye giriyor! Normalleşemede yeni adımlar

Tarım ve Orman Bakanlığı 30 büyükşehir ve Zonguldak dışında kalan illerde lokanta ve kafelerin sosyal mesafe kuralına uyarak açılmasını tavsiye etti.

#1
Foto - Normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs’ta AVM ve mağazaların açılması planlanırken restoran ve kafeler için de yeşil ışık yakıldı.

Normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs’ta AVM ve mağazaların açılması planlanırken restoran ve kafeler için de yeşil ışık yakıldı.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında normalleşme adımları konusunda kurulan komisyona, bakanlıklar kendi görev alanları ile ilgili talepleri iletmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında normalleşme adımları konusunda kurulan komisyona, bakanlıklar kendi görev alanları ile ilgili talepleri iletmeye başladı.

#3
Foto - Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak dışındaki 50 ilde lokanta ve kafelerin açılmasını tavsiye etti.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak dışındaki 50 ilde lokanta ve kafelerin açılmasını tavsiye etti.

#4
Foto - Bakanlığın talebinin Bilim Kurulunda değerlendirildikten sonra bu hafta karara bağlanması bekleniyor. Restoran ve kafelerin açılması sosyal mesafe kurallarına bağlanması beklenirken, paket servisi dışında satış yapamayan işletmelerin de rahat bir nefes alması sağlanacak. Bakanlık ayrıca, hayvan satış pazarlarının açılması için de valiliklere yazı yazdı.

Bakanlığın talebinin Bilim Kurulunda değerlendirildikten sonra bu hafta karara bağlanması bekleniyor. Restoran ve kafelerin açılması sosyal mesafe kurallarına bağlanması beklenirken, paket servisi dışında satış yapamayan işletmelerin de rahat bir nefes alması sağlanacak. Bakanlık ayrıca, hayvan satış pazarlarının açılması için de valiliklere yazı yazdı.

#5
Foto - ÇAYDA CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİRİYOR Öte yandan çay üreticileri için formül arayışı sürüyor. Çay hasadı için çevre illerden mevsimlik işçi getirilmesi imkânı bulunmasına rağmen, özellikle İstanbul’daki üreticilerin memleketlerine dönmelerine izin verilmemesi tartışmaları AK Parti’nin son MYK toplantısında gündeme geldi

ÇAYDA CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİRİYOR Öte yandan çay üreticileri için formül arayışı sürüyor. Çay hasadı için çevre illerden mevsimlik işçi getirilmesi imkânı bulunmasına rağmen, özellikle İstanbul’daki üreticilerin memleketlerine dönmelerine izin verilmemesi tartışmaları AK Parti’nin son MYK toplantısında gündeme geldi

#6
Foto - Bu şekilde 100 bin kişinin memleketine dönmek istediği belirtilirken, MYK üyeleri bu konuda kendilerine yoğun telefonlar geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çay üreticilerinin memleketlerine gidememelerine ilişkin sıkıntıların kendisine iletildiğini ifade ederek başta çay hasadı ile mevsimlik işçiler olmak üzere tarım sektöründe hasat mevsiminde yaşanabilecek sıkıntıları önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısında ele alacaklarını bildirdi.

Bu şekilde 100 bin kişinin memleketine dönmek istediği belirtilirken, MYK üyeleri bu konuda kendilerine yoğun telefonlar geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çay üreticilerinin memleketlerine gidememelerine ilişkin sıkıntıların kendisine iletildiğini ifade ederek başta çay hasadı ile mevsimlik işçiler olmak üzere tarım sektöründe hasat mevsiminde yaşanabilecek sıkıntıları önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısında ele alacaklarını bildirdi.

#7
Foto - YARICILAR HARİÇ, İZİN ÇIKABİLİR Çay toplamak için memleketlerine gitmek isteyen üreticilere belli şartlarda izin verileceği belirtiliyor. AK Parti’nin bölge milletvekillerinin hazırladığı tavsiye paketinde, önceki yıllarda kendi çayını kendisi toplayan üreticilere izin verilmesi talep ediliyor. Bölge dışındaki üreticilerin büyük bölümünün çay bahçelerini ‘yarıcılara’ verdiği, daha önceki yıllarda da hasadın bu yarıcılar aracılığıyla yapıldığına dikkat çeken İçişleri Bakanlığı kaynakları, İstanbul’dan hasat için Karadeniz’e gelmek isteyenlerden, kendi ürününü kendisi toplayanların oranının en fazla yüzde 20 civarında olduğu bilgisini verdi

YARICILAR HARİÇ, İZİN ÇIKABİLİR Çay toplamak için memleketlerine gitmek isteyen üreticilere belli şartlarda izin verileceği belirtiliyor. AK Parti’nin bölge milletvekillerinin hazırladığı tavsiye paketinde, önceki yıllarda kendi çayını kendisi toplayan üreticilere izin verilmesi talep ediliyor. Bölge dışındaki üreticilerin büyük bölümünün çay bahçelerini ‘yarıcılara’ verdiği, daha önceki yıllarda da hasadın bu yarıcılar aracılığıyla yapıldığına dikkat çeken İçişleri Bakanlığı kaynakları, İstanbul’dan hasat için Karadeniz’e gelmek isteyenlerden, kendi ürününü kendisi toplayanların oranının en fazla yüzde 20 civarında olduğu bilgisini verdi

#8
Foto - Bölgede, kendi ürününü kendi toplayacak il dışındaki üreticiler tespit edilerek ilgili bakanlıklara iletildi. Bilim Kurulu ile yapılacak istişarelerden sonra, bu durumdaki üreticilerin memleketlerine gelmelerine izin verileceği belirtildi. Bu kapsamda İstanbul’dan Karadeniz’e gideceklerin bölgedeki evlerinde 14 gün karantinada kalması, gitmeden koronavirüs taşıyıp taşımadıkları yönünde test yapılması gibi tavsiyeler de gündemde. Türkiye Gazetesi

Bölgede, kendi ürününü kendi toplayacak il dışındaki üreticiler tespit edilerek ilgili bakanlıklara iletildi. Bilim Kurulu ile yapılacak istişarelerden sonra, bu durumdaki üreticilerin memleketlerine gelmelerine izin verileceği belirtildi. Bu kapsamda İstanbul’dan Karadeniz’e gideceklerin bölgedeki evlerinde 14 gün karantinada kalması, gitmeden koronavirüs taşıyıp taşımadıkları yönünde test yapılması gibi tavsiyeler de gündemde. Türkiye Gazetesi

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