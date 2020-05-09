Erdoğan devreye giriyor! Normalleşemede yeni adımlar

YARICILAR HARİÇ, İZİN ÇIKABİLİR Çay toplamak için memleketlerine gitmek isteyen üreticilere belli şartlarda izin verileceği belirtiliyor. AK Parti’nin bölge milletvekillerinin hazırladığı tavsiye paketinde, önceki yıllarda kendi çayını kendisi toplayan üreticilere izin verilmesi talep ediliyor. Bölge dışındaki üreticilerin büyük bölümünün çay bahçelerini ‘yarıcılara’ verdiği, daha önceki yıllarda da hasadın bu yarıcılar aracılığıyla yapıldığına dikkat çeken İçişleri Bakanlığı kaynakları, İstanbul’dan hasat için Karadeniz’e gelmek isteyenlerden, kendi ürününü kendisi toplayanların oranının en fazla yüzde 20 civarında olduğu bilgisini verdi