  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epstein savunması: Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma, ilişkisini reddetti... İddialarını yalanladı Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan ve Mısır ziyareti Mide şişkinliğini azaltmanın 10 kesin yolu: Maden suyunu sonra tüketin! Mide şişkinliğine ne iyi gelir?
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Epstein savunması: Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma, ilişkisini reddetti... İddialarını yalanladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Epstein savunması: Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma, ilişkisini reddetti... İddialarını yalanladı

Epstein adasına ilişkin Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı iddialarının temelsiz ve karalama kampanyası olarak nitelendirerek reddetti.

#1
Foto - Epstein savunması: Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma, ilişkisini reddetti... İddialarını yalanladı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın ismi de yer aldı.

#2
Foto - Epstein savunması: Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma, ilişkisini reddetti... İddialarını yalanladı

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, belgelerde Zuma'nın ismi de dikkati çekti. Belgelerde yer alan e-posta yazışmalarında, Zuma'nın 2010'da İngiltere'ye yaptığı resmi devlet ziyareti sırasında Jeffrey Epstein ile bir akşam yemeğinde bir araya geldiği iddia edildi.

#3
Foto - Epstein savunması: Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma, ilişkisini reddetti... İddialarını yalanladı

Epstein'in yakın çevresinden Mark Lloyd tarafından gönderilen ve 5 Mart 2010 tarihini taşıyan bir e-postada, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma için yarın akşam Ritz Oteli'nde küçük bir akşam yemeği organize etmem istendi. ifadesinin yer aldığı görüldü. Söz konusu yazışmalarda, yemeğe ortama cazibe katması amacıyla Rus bir modelin de davet edilmesinin önerildiği ve Epstein'in bu organizasyonla bizzat ilgilendiği öne sürüldü. - Jacob Zuma Vakfı iddiaları reddetti!

#4
Foto - Epstein savunması: Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma, ilişkisini reddetti... İddialarını yalanladı

Jacob Zuma Vakfı Sözcüsü Mzwanele Manyi, yaptığı basın açıklamasında, Zuma'nın Epstein veya faaliyetleriyle herhangi bir bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları temelsiz ve karalama kampanyası olarak nitelendirerek reddetti. Manyi, Zuma'nın isminin belgelerde geçmesinin herhangi bir suç işlendiği anlamına gelmediğini belirterek, Zuma'yı, üçüncü bir şahsın işlediği alakasız suçlarla ilişkilendirerek karalama girişimi etik dışı, sorumsuz ve entelektüel dürüstlükten uzak bir davranıştır. Jacob Zuma Vakfı, araştırmacı gazetecilik kılıfına bürünmüş spekülatif anlatı oluşturma faaliyetlerine katılmayacaktır. dedi. - Jeffrey Epstein olayı En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan müşteri listesinin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ŞOK Marketler'den Biber iddialarına yalanlama! Bilinçli bir dezenformasyon ve algı operasyonu
Gündem

ŞOK Marketler'den Biber iddialarına yalanlama! Bilinçli bir dezenformasyon ve algı operasyonu

Sosyal medyada ŞOK Marketler'de satılan biber ürünlerine ilişkin bazı iddialar ortaya atıldı. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını v..
Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"
Gündem

Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"

Küresel sapkınlık şebekesinin merkezindeki isim Jeffrey Epstein’in dava dosyalarından çıkan şok edici bir e-posta, 2017 yılındaki KATAR kuşa..
Teröristi tedavi ettirirsen olacağı bu! Bayrağa el uzatan DEM’li üzerinden alçak operasyon
Gündem

Teröristi tedavi ettirirsen olacağı bu! Bayrağa el uzatan DEM’li üzerinden alçak operasyon

Nusaybin’de Türk bayrağını indirerek büyük bir provokasyona kalkışan terör örgütü PKK/YPG’nin militanı Diyar Koç, Türkiye’de tedavi edilmesi..
Suriye'de Yeni Dönem Başlıyor
Gündem

Suriye'de Yeni Dönem Başlıyor

SURİYE'de siyasi ve askeri dengeleri değiştirecek kritik bir gelişme yaşandı. ŞAM yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG'nin ana gövdesini oluştu..
Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken paylaşım: Artık krallar çıplak...
Gündem

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken paylaşım: Artık krallar çıplak...

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Epstein belgeleri bir skandal değil, küresel bir sistem fotoğrafıdır dedi ve artık krallar çıplak paylaşım..
İtirafçıdan kan donduran açıklamalar! Murat Ongun'la para karşılığı birlikte olmuş
Gündem

İtirafçıdan kan donduran açıklamalar! Murat Ongun'la para karşılığı birlikte olmuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, şebekenin kilit isimlerinden biri ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23