Elhamdülillah! 120 yıllık tarihi cami geri döndü

Şehrin tarihi ve kültürel hazinelerine sahip çıkarak bakım, onarım, restorasyonlarını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ilçesi Ertuğrul Mahallesi’ndeki 120 yıllık tarihi Ertuğrul Camisi’ni yeniden kullanılabilir hale getirdi. Yıllardır atıl bir durumda bulunan tescilli cami, Büyükşehir’in çalışmaları sonucunda adeta küllerinden yeniden doğdu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül İlçe Müftüsü Hayati Yelkovan ve Ertuğrul Mahallesi sakinlerinin katılımı ile caminin açılışı gerçekleştirildi.