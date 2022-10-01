Elhamdülillah! 120 yıllık tarihi cami geri döndü

Orijinalliği korundu Ertuğrul Mahallesi’nin merkezinde konumlanan tek cami olan Ertuğrul Camisi; avlusu, hizmet binası, lojmanı, sağlık ocağı yapısıyla yaklaşık 870 metrekare alan kaplıyor. Tarihi yapısına saygılı ve orijinalliği korunarak yapılan çalışmalarla cami hem cemaatin sağlıklı bir şekilde ibadet edebileceği hale geldi. Avlusu içerisinde yer alan ve oldukça kötü durumda olduğu için kullanılamayan tescilsiz yapılar yıkılarak yerine, projeye uygun ıslak hacimler ve okuma salonu inşa edildi.