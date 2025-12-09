  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Eğitim Uzmanı Adem Bican'dan 'Dijital Etik' uyarısı: Sınıftaki olay basit bir şımarıklık değil, 'Dijital Mobbing'dir

Eğitim Uzmanı Adem Bican, Ankara'da bir lisede kaydedilen ve sosyal medyada gündem olan görüntülere ilişkin yaptığı değerlendirmede, olayın suçlu aramanın ötesinde, dijitalleşen dünyada yeni bir "eğitim modeline" ve değerler inşasına ihtiyaç duyulduğunun işareti olduğunu belirtti.

Yaşananları sadece bir disiplin suçu olarak görmenin eksik kalacağını ifade eden Bican, "Görüntülerde izlediğimiz durum, literatürde 'Dijital Mobbing' olarak tanımlanabilecek psikolojik bir baskı türüdür. Ancak çözüm sadece cezada değil, 'Dijital Etik' bilincinin ve kaybolmaya yüz tutan 'okul kutsallığının' yeniden kazandırılmasındadır" dedi.

Gençlerin teknolojiyle iç içe büyüdüğünü ancak dijital dünyadaki sınırları tam kavrayamadığını belirten Bican, şu tespitlerde bulundu: "Öğrencilerimiz teknolojiyi teknik olarak çok iyi kullanıyor ancak 'nerede ve nasıl' kullanacakları konusunda rehberliğe ihtiyaçları var. Sınıf, eğitimin özel alanıdır ve mahremiyet içerir. Telefonun bir kayıt cihazı değil, iletişim aracı olduğu; izinsiz görüntü almanın 'kişisel hak ihlali' olduğu öğrencilere 'Dijital Etik' dersleriyle veya seminerlerle anlatılmalıdır."

Olayın gözden kaçan bir diğer boyutuna, sınıftaki diğer öğrencilerin durumuna dikkat çeken Bican, şunları kaydetti: "Bir sınıfta dersin akışını bozan ve video çeken birkaç öğrenci olduğunda, orada ders dinlemek isteyen, üniversite hayali kuran 'sessiz çoğunluğun' hakkı yenmektedir. Okul yönetimleri sadece zorbaları durdurmak için değil, okumak isteyen çocukların huzurunu sağlamak için de bu dijital sınırları netleştirmelidir." "Öğretmen 'Gelecek Mimarı'dır, İtibarı Kutsaldır" Sorunun çözümünde teknolojik yasaklar kadar, manevi değerlerin de hatırlanması gerektiğini vurgulayan Bican, okulun ve öğretmenin toplumdaki yerine dair şu kritik uyarıyı yaptı: "Bizim kültür ve medeniyet kodlarımızda okul sadece dört duvardan ibaret bir bina değil, 'kutsal bir yuva'; öğretmen ise o yuvanın 'dokunulmaz rehberi'dir. Bu itibarın zedelenmesi, toplumun geleceğine vurulan en büyük darbedir. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, evladına öğretmenin sadece bir kamu görevlisi değil, bir 'gelecek mimarı' olduğunu anlatacak olan ilk yer ailedir. Evde öğretmene hürmet eğitimi almamış, okulun kutsallığını içselleştirmemiş bir gence, okulda dijital etik anlatmakta zorlanırız. Bu görüntülerin bir daha yaşanmaması için, okulu ve öğretmeni yeniden 'değerli ve dokunulmaz' kılan bir toplumsal mutabakata ihtiyacımız var."

Sorumluluğun tek bir tarafa yüklenemeyeceğini vurgulayan Bican, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu süreçte ailelere büyük görev düşüyor. Velilerimiz çocuklarıyla 'sosyal medya kullanımı ve sınırları' üzerine konuşmalı, onlara dijital dünyanın beğenilerinden (like) daha değerli olan 'gerçek saygı' kavramını hatırlatmalıdır. Anne-babalar çocuklarının çantasına telefon koyarken, yüreklerine de öğretmene saygıyı koymayı ihmal etmemelidir. Öğretmen, öğrenci ve veli üçgeninde, yasakçı değil ama kuralları olan, 'Dijital Disiplin' temelli bir uzlaşıya ihtiyacımız var." NE OLMUŞTU? Ankara'da bir Anadolu Lisesi'nde kaydedildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Sınıf içerisinde çekilen videoda, bazı öğrencilerin ders sırasında öğretmenlerinin masasının etrafını sardığı, bir öğrencinin öğretmene gayrilabali ifadelerle hitap ettiği, bir diğer öğrencinin ise öğretmeni başından öptüğü görülmüştü. Öğretmenin müdahale etmekte yetersiz kaldığı ve öğrencilerin bu anları cep telefonuyla kaydederek eğlendiği görüntüler, sosyal medya kullanıcıları ve eğitim camiası tarafından "saygısızlık" ve "disiplin zaafiyeti" olarak nitelendirilerek büyük tepki çekmişti.

