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Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Görenler şaşıp kalıyor

2024-05-01 15:01:00
Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Görenler şaşıp kalıyor

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşi olan Aslıhan Gündeş Akça ortaya çıktı.

#1
Foto - Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Görenler şaşıp kalıyor

Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça, otuzlu yaşlarda bir ilaç firmasında çalışıyor. Çorlu’da yaşayan Aslıhan Gündeş Akça, ablasıyla iletişim kurmaya çalıştığı mesajlarını sosyal medyada paylaştı. Ancak Ebru Gündeş, kız kardeşinin mesajlarına hiç cevap vermedi.

#2
Foto - Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Görenler şaşıp kalıyor

Aslıhan Gündeş Akça’nın ablasına olan benzerliği ise dikkat çekiyor. Pek az kişinin bildiği, Ebru Gündeş'in gizemli bir kız kardeşi var. Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş, ilk evliliğinin ardından ikinci bir evlilik yapmış ve bu evlilikten bir kızı oldu.

#3
Foto - Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Görenler şaşıp kalıyor

Ebru Gündeş, babasının bu ikinci evliliğinden olan kız kardeşiyle hiç iletişim kurmuyor. Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yı görenlerin şaşkınlığı ise görülmeye değer. Aslıhan'ın ablası Ebru'ya olan benzerliği, görenleri hayrete düşürüyor.

#4
Foto - Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Görenler şaşıp kalıyor

İşte, Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ve diğer tanınmış isimlerin kardeşleri hakkında merak edilenler... Remzi Gündeş'in Ebru Gündeş'in annesiyle olan evliliğinden sonra gerçekleştirdiği ikinci evlilikten otuzlu yaşlarında bir kızı olduğunu öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

#5
Foto - Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Görenler şaşıp kalıyor

Ebru Gündeş, kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile hiç görüşmüyor. Aslıhan Gündeş Akça, ablası Ebru Gündeş ile iletişim kurmak istemiş, sosyal medya üzerinden birçok mesaj göndermiş fakat Ebru Gündeş, kız kardeşi Aslıhan ile hiç görüşmemiş ve mesajlarına da yanıt vermemiş.

#6
Foto - Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Görenler şaşıp kalıyor

Aslıhan Gündeş Akça, otuzlarında olan ve bir ilaç şirketinde çalışan bir profesyonel olduğu bildiridi. Çorlu'da ikamet eden Aslıhan, ablası Ebru Gündeş ile iletişim kurabilmek için sosyal medya üzerinden çeşitli mesajlar paylaşmıştı. Ancak, Ebru Gündeş bu mesajlara herhangi bir yanıt vermemişti. Aslıhan'ın ablası Ebru'ya olan fiziksel benzerliği ise oldukça dikkat çekicidir. Ebru'nun az bilinen bir kız kardeşi var. Babası Remzi Gündeş, ilk evliliğinin ardından ikinci bir evlilik yapmış ve bu evlilikten Aslıhan isminde bir kızı olmuştu. Ebru, babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşi Aslıhan ile herhangi bir iletişimde bulunmamakta. Aslıhan'ın Ebru'ya olan benzerliği, onu görenleri şaşırtmaktadır.

#7
Foto - Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Görenler şaşıp kalıyor

Remzi Gündeş'in Ebru'nun annesiyle olan evliliğinden sonra yaptığı ikinci evlilikten otuz yaşlarında bir kızının daha olduğunu öğrenenlerin şaşkınlığı büyüktü. Ebru Gündeş, kız kardeşi Aslıhan ile hiçbir teması olmadığını belirtmişti. Aslıhan Gündeş Akça, ablası Ebru ile iletişim kurmayı denemiş, sosyal medya aracılığıyla birçok mesaj göndermiş ancak Ebru Gündeş, kız kardeşi Aslıhan ile hiç görüşmemiş ve mesajlarına yanıt vermemiştir.

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