Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Görenler şaşıp kalıyor

Aslıhan Gündeş Akça, otuzlarında olan ve bir ilaç şirketinde çalışan bir profesyonel olduğu bildiridi. Çorlu'da ikamet eden Aslıhan, ablası Ebru Gündeş ile iletişim kurabilmek için sosyal medya üzerinden çeşitli mesajlar paylaşmıştı. Ancak, Ebru Gündeş bu mesajlara herhangi bir yanıt vermemişti. Aslıhan'ın ablası Ebru'ya olan fiziksel benzerliği ise oldukça dikkat çekicidir. Ebru'nun az bilinen bir kız kardeşi var. Babası Remzi Gündeş, ilk evliliğinin ardından ikinci bir evlilik yapmış ve bu evlilikten Aslıhan isminde bir kızı olmuştu. Ebru, babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşi Aslıhan ile herhangi bir iletişimde bulunmamakta. Aslıhan'ın Ebru'ya olan benzerliği, onu görenleri şaşırtmaktadır.