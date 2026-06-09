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#1
Foto - Duyurdular! Lookman'ı Osimhen bitirecek! Nijeryalılar öyle diyor

Nijerya basınından NigeriaStories'in iddiasına göre; Galatasaray yönetimi, Lookman’ı ikna etme görevini milli takımdan yakın arkadaşı olan Victor Osimhen’e verdi.

#2
Foto - Duyurdular! Lookman'ı Osimhen bitirecek! Nijeryalılar öyle diyor

Nijerya Milli Takımı’nda birlikte harikalar yaratan ikilinin arasındaki yakın dostluk, bu transferin kilit noktası olarak görülüyor.

#3
Foto - Duyurdular! Lookman'ı Osimhen bitirecek! Nijeryalılar öyle diyor

Sezon başında Galatasaray'a katılarak büyük bir sükse yapan Osimhen'in, Lookman ile bizzat iletişime geçerek kulübün vizyonunu, taraftarın tutkusunu ve İstanbul'udaki yaşamı anlattığı belirtildi.

#4
Foto - Duyurdular! Lookman'ı Osimhen bitirecek! Nijeryalılar öyle diyor

Galatasaray yönetiminin, Osimhen’in yapacağı bu "gönül elçiliği" sayesinde Atalanta ve oyuncu tarafıyla yürütülen pazarlıklarda elini ciddi şekilde güçlendirmeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında.

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