Duyurdular! Lookman'ı Osimhen bitirecek! Nijeryalılar öyle diyor
Galatasaray Ademola Lookman’ı kadrosuna katmak için Victor Osimhen’i devreye soktu.
Galatasaray Ademola Lookman’ı kadrosuna katmak için Victor Osimhen’i devreye soktu.
Nijerya basınından NigeriaStories'in iddiasına göre; Galatasaray yönetimi, Lookman’ı ikna etme görevini milli takımdan yakın arkadaşı olan Victor Osimhen’e verdi.
Nijerya Milli Takımı’nda birlikte harikalar yaratan ikilinin arasındaki yakın dostluk, bu transferin kilit noktası olarak görülüyor.
Sezon başında Galatasaray'a katılarak büyük bir sükse yapan Osimhen'in, Lookman ile bizzat iletişime geçerek kulübün vizyonunu, taraftarın tutkusunu ve İstanbul'udaki yaşamı anlattığı belirtildi.
Galatasaray yönetiminin, Osimhen’in yapacağı bu "gönül elçiliği" sayesinde Atalanta ve oyuncu tarafıyla yürütülen pazarlıklarda elini ciddi şekilde güçlendirmeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında.
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