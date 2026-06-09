Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik ettiği öne sürülürken, Süper Lig'in diğer iki büyük kulübü Beşiktaş ve Trabzonspor'dan ise henüz herhangi bir tebrik mesajı paylaşılmadı. Bu durum sarı-lacivertli taraftarlar arasında dikkat çeken detaylardan biri oldu.