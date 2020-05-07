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Dünya
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Dünyayı heyecanlandıran iddia: Koronavirüsü etkisiz hale getiren ilk aşıyı biz geliştirdik

2020-05-07 15:21:02
Dünyayı heyecanlandıran iddia: Koronavirüsü etkisiz hale getiren ilk aşıyı biz geliştirdik

İtalya'daki laboratuvar testlerinden elde edilen ilk sonuçlara göre; farelerde antikor üreten yeni aşının, insan hücrelerindeki koronavirüs enfeksiyonunu durdurabileceğini gösterdi. Roma merkezli Takis Biotech’in yönetici başkanı Luigi Aurisicchio, aşı denemelerine sonbaharda başlanacağını söyleyerek “Bildiğimiz kadarıyla dünyada koronavirüsü etkisiz hale getiren ilk aşıyı biz geliştirdik” dedi.

#1
Foto - İtalyan araştırmacılar, dünyada ilk kez koronavirüsü etkisiz hale getiren aşıyı geliştirdiklerini iddia ediyor. Fareler üzerinde denenen bu aşının antikor ürettiği ve insan hücrelerindeki Covid-19 enfeksiyonunu etkisiz hale getirdiği söyleniyor. Aşıyı geliştirdiğini söyleyen Roma merkezli Takis Biotech’in yönetici başkanı Luigi Aurisicchio, aşı denemelerine sonbaharda başlanacağını söyleyerek “Bildiğimiz kadarıyla dünyada koronavirüsü etkisiz hale getiren ilk aşıyı biz geliştirdik” dedi.

İtalyan araştırmacılar, dünyada ilk kez koronavirüsü etkisiz hale getiren aşıyı geliştirdiklerini iddia ediyor. Fareler üzerinde denenen bu aşının antikor ürettiği ve insan hücrelerindeki Covid-19 enfeksiyonunu etkisiz hale getirdiği söyleniyor. Aşıyı geliştirdiğini söyleyen Roma merkezli Takis Biotech’in yönetici başkanı Luigi Aurisicchio, aşı denemelerine sonbaharda başlanacağını söyleyerek “Bildiğimiz kadarıyla dünyada koronavirüsü etkisiz hale getiren ilk aşıyı biz geliştirdik” dedi.

#2
Foto - Dünya çapında 260 binden fazla insanın ölümüne yol açan Covid-19’a karşı aşı geliştirmek için dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları yoğun bir çalışma içerisinde.

Dünya çapında 260 binden fazla insanın ölümüne yol açan Covid-19’a karşı aşı geliştirmek için dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları yoğun bir çalışma içerisinde.

#3
Foto - 100 MİLYON DOZ ÜRETME SÖZÜ VERİLDİ Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan İngiliz bilim insanları, aşının işe yaraması durumunda 100 milyon doz aşıyı bu yıl üretme sözü verdi. Geçtiğimiz hafta ise Oxford Üniversitesi, aşının insanlar üzerinde denenmeye başlanmasından sonra AstraZeneca adlı ilaç devi şirketle anlaşma yaptı.

100 MİLYON DOZ ÜRETME SÖZÜ VERİLDİ Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan İngiliz bilim insanları, aşının işe yaraması durumunda 100 milyon doz aşıyı bu yıl üretme sözü verdi. Geçtiğimiz hafta ise Oxford Üniversitesi, aşının insanlar üzerinde denenmeye başlanmasından sonra AstraZeneca adlı ilaç devi şirketle anlaşma yaptı.

#4
Foto - İtalya’nın aşı haberi ise, İngiltere’nin Sağlık Bakanı Matt Hancock’un “Koronavirüs aşısı hiçbir zaman bulunamayabilir” şeklindeki uyarısından sonra geldi. Hancock İngiliz basınına yaptığı açıklamada bu öldürücü enfeksiyonun bir süre sonra insanların birlikte yaşamayı öğreneceği bir hastalık haline gelebileceğini söyledi.

İtalya’nın aşı haberi ise, İngiltere’nin Sağlık Bakanı Matt Hancock’un “Koronavirüs aşısı hiçbir zaman bulunamayabilir” şeklindeki uyarısından sonra geldi. Hancock İngiliz basınına yaptığı açıklamada bu öldürücü enfeksiyonun bir süre sonra insanların birlikte yaşamayı öğreneceği bir hastalık haline gelebileceğini söyledi.

#5
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"VİRÜSLE YAŞAMANIN BİR YOLUNU BULMAK ZORUNDAYIZ" Hancock “Eğer aşı bulunamazsa, bizler bu virüsle yaşamanın bir yolunu bulmak zorunda kalacağız. Bu da geniş kitlelerin test edilmesi ve virüsün insan temasının teknolojik yolların da yardımıyla takip edilmesi gerektiği anlamına geliyor” dedi. Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların kendilerini en az 12 hafta boyunca virüsten korumaları gerektiği söylendi. Hancock, yeni vaka sayısında bir düşüş olması durumunda, aşı geliştirilmesini beklemeden önlemlerde gevşeme yapılabileceğini belirtti.

#6
Foto - İtalyan bilim insanları ise Roma’daki Spallanzani Hastanesi’nde, tek bir doz aşıyı, beş farklı fare üzerinde test ederek karşılaştırdı. DNA bazlı olan bu aşılar, klonlanmış virüsün genetik kodunun enjekte edilmesiyle elde ediliyor.

İtalyan bilim insanları ise Roma’daki Spallanzani Hastanesi’nde, tek bir doz aşıyı, beş farklı fare üzerinde test ederek karşılaştırdı. DNA bazlı olan bu aşılar, klonlanmış virüsün genetik kodunun enjekte edilmesiyle elde ediliyor.

#7
Foto - DNA ve RNA tabanlı aşılarda zayıflatılmış veya deaktif edilmiş virüs ya da virüsün herhangi bir elementi bulunmadığından, aşı geliştirilmesi için taze virüse ihtiyaç yoktur. Bu da, taze örnek kullanılmadan laboratuvarlarda büyük miktarlarda aşı üretilebileceği anlamına geliyor. Aşının içindeki DNA, hastanın hücrelerine işleyerek, vücudun virüs kapmış gibi tepki vermesine neden olur ve böylece vücut virüse karşı bağışıklık geliştirir.

DNA ve RNA tabanlı aşılarda zayıflatılmış veya deaktif edilmiş virüs ya da virüsün herhangi bir elementi bulunmadığından, aşı geliştirilmesi için taze virüse ihtiyaç yoktur. Bu da, taze örnek kullanılmadan laboratuvarlarda büyük miktarlarda aşı üretilebileceği anlamına geliyor. Aşının içindeki DNA, hastanın hücrelerine işleyerek, vücudun virüs kapmış gibi tepki vermesine neden olur ve böylece vücut virüse karşı bağışıklık geliştirir.

#8
Foto - İtalyan bilim insanları, elde ettikleri aşının her denekte 14 gün içinde güçlü antikorlar ürettiğini söylüyor. Yapılan çalışmalarda deney farelerinin kanında üretilen antikorlar, laboratuvar ortamında insan hücrelerine eklendi. Sonuç olarak SARS-COV-2 virüsünün insan hücrelerine tutunması ve bu hücreleri enfekte edilmesi başarıyla engellendi. İtalyan yetkililer fareler üzerinde elde edilen başarının insanlar üzerinde de elde edilmesini beklediklerini ve yazdan sonra insanlar üzerinde testlere başlamayı beklediklerini belirtti. Aşıyla ilgili bulgular, şu an için herkesin ulaşımına açık değil.

İtalyan bilim insanları, elde ettikleri aşının her denekte 14 gün içinde güçlü antikorlar ürettiğini söylüyor. Yapılan çalışmalarda deney farelerinin kanında üretilen antikorlar, laboratuvar ortamında insan hücrelerine eklendi. Sonuç olarak SARS-COV-2 virüsünün insan hücrelerine tutunması ve bu hücreleri enfekte edilmesi başarıyla engellendi. İtalyan yetkililer fareler üzerinde elde edilen başarının insanlar üzerinde de elde edilmesini beklediklerini ve yazdan sonra insanlar üzerinde testlere başlamayı beklediklerini belirtti. Aşıyla ilgili bulgular, şu an için herkesin ulaşımına açık değil.

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