Dünyayı heyecanlandıran iddia: Koronavirüsü etkisiz hale getiren ilk aşıyı biz geliştirdik

DNA ve RNA tabanlı aşılarda zayıflatılmış veya deaktif edilmiş virüs ya da virüsün herhangi bir elementi bulunmadığından, aşı geliştirilmesi için taze virüse ihtiyaç yoktur. Bu da, taze örnek kullanılmadan laboratuvarlarda büyük miktarlarda aşı üretilebileceği anlamına geliyor. Aşının içindeki DNA, hastanın hücrelerine işleyerek, vücudun virüs kapmış gibi tepki vermesine neden olur ve böylece vücut virüse karşı bağışıklık geliştirir.