2020-05-07 15:21:02 Dünyayı heyecanlandıran iddia: Koronavirüsü etkisiz hale getiren ilk aşıyı biz geliştirdik
İtalya'daki laboratuvar testlerinden elde edilen ilk sonuçlara göre; farelerde antikor üreten yeni aşının, insan hücrelerindeki koronavirüs enfeksiyonunu durdurabileceğini gösterdi. Roma merkezli Takis Biotech’in yönetici başkanı Luigi Aurisicchio, aşı denemelerine sonbaharda başlanacağını söyleyerek “Bildiğimiz kadarıyla dünyada koronavirüsü etkisiz hale getiren ilk aşıyı biz geliştirdik” dedi.