Dünyanın öbür ucundan geliyor: Osmanlı'nın kara altını şifa kaynağı!

Yaygın Bir Yanılgı: Ülkemizde Şanlıurfa çevresinde yetiştirilen ve "isot" olarak bilinen, ya da kurutularak "pul biber", "toz kırmızı biber" yapılan bitki bir Capsicum (biber) türüdür. Karabiber ise bambaşka bir botanik aileden gelen ağaçsı bir sarmaşıktır. Türkiye tükettiği karabiberin neredeyse tamamını Vietnam, Hindistan, Endonezya ve Brezilya gibi ülkelerden ithal etmektedir. Sadece çok kısıtlı olarak Akdeniz'deki bazı botanik bahçelerinde veya özel seralarda hobi amaçlı yetiştirilebilmektedir.