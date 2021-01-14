2021-01-14 11:45:21 Dünyanın merak ettiği haber! Vuhan’a indiler
Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor.
Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor.
13 Ocak 2021 tarihinden itibaren dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) 92.180.129 kişiye yükseldi. 14 Ocak’ta da yeni veriler gelmeye devam edecek.
İngiltere’de ortaya çıkan mutasyon sonrası dünya panikledi. Bazı ülkeler İngiltere’ye seyahat kısıtlaması getirdi.
Koronavirüse karşı aşı açıklamaları peş peşe geldi. DSÖ’den yapılan açıklamada aşıya dair yoğun incelemelerin sürdüğü belirtildi.
Sinovac CEO'su Yin Weidong corona virüs aşıları CoronaVac'ın etkili ve güvenli olduğu söyledi. Aşının Brezilya'daki son klinik deneylerde etkinliğinin yüzde 50,38 çıkmasının sebebini açıklayan Weidong, klinik deneylere katılan kişilerin corona virüse yakalanma riski yüksek olan sağlık çalışanları olmasının etkinlik yüzdesini düşürdüğünün altını çizdi.
Koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanlarından Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin şirketi BioNTech'den yapılan açıklamada, 'Bu yıl iki milyar doz aşı üretmeyi hedefliyoruz.' ifadeleri kullanmıştı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs salgınının kaynağını dünya merak ediyordu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 10 üyeli uluslararası uzman grubundan oluşan heyet, corona virüsün kökenini araştırmak için Wuhan kentine ulaştı.
Heyet Singapur'dan Scoot Havayollarına ait uçakla Çin'in Wuhan Tianhe Havalimanı'na iniş yaptı. DSÖ uzman heyeti, ilk olarak Çinli meslektaşlarıyla görüşecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, 6 Ocak'ta düzenlediği olağan basın toplantısında, COVID-19'un kaynağının araştırılması için örgütle istişareler yürütüldüğünü açıklamıştı.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, COVID-19'un kökenini araştırmak için Çin'e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin "Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı." ifadesini kullanmıştı.
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